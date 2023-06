Hund in NRW unter Schock im Tierheim abgegeben – „Was muss er erlebt haben?“

Während ein Hund sein Herrchen oder Frauchen meist bedingungslos liebt, kriegt der Vierbeiner diese Liebe leider nicht immer im gleichen Maße zurück. Ganz im Gegenteil: Einige Besitzer wollen ihre Tiere schon nach kurzer Zeit wieder los werden und nehmen dabei keine Rücksicht auf Verluste.

So erging es auch einem Hund, der in einem Tierheim in Düsseldorf (NRW) abgegeben wurde. Die Mitarbeiter der Einrichtung bekamen es mit einer völlig verstörten Tierseele zu tun.

Hund in NRW wegen Überforderung abgegeben

Das Tierheim Düsseldorf macht die Geschichte der Malinois-Hündin am Donnerstag (15. Juni) bei Facebook öffentlich, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. „Und schon wieder sitzt eine arme Seele wegen unüberlegter Anschaffung im Tierheim“, beginnen die Mitarbeiter den Beitrag.

Zu zwei Fotos der Hündin heißt es weiter: „Gestern wurde uns ein junger Hund ins Tierheim gebracht, den man unüberlegt angeschafft hatte und der dann wegen Überforderung abgegeben wurde“. Das Tier sei erst acht Monate alt, steckt deshalb noch mitten in der Entwicklung. „Aus lauter Stress und Panik hat sie bei der Abgabe direkt unsere Pflegerin gebissen, sodass diese ins Krankenhaus musste. Was muss der Hund erlebt haben, dass er so unter Angst ist?“

Hund in NRW: „Warum müssen Tiere leiden, weil der Mensch sich nicht richtig informiert?“

Die Hündin sitze nun in der Einrichtung und wisse gar nicht so richtig, was eigentlich los sei. „Warum müssen Tiere leiden, nur weil der Mensch sich nicht richtig über eine Haltung informiert?“, fragen die Tierheim-Mitarbeiter ratlos.

Anschließend folgt ein wichtiger Appell an alle potentiellen Tierfreunde: „Holen Sie sich keinen Hund über eBay oder über irgendwelche Anzeigen. Es gibt genug Hunde in den Tierheimen, dort wird man gut beraten und auch danach steht das Tierheim mit Rat und Tat zur Seite.“

Zudem solle man sich gut über die Pflichten und Aufgaben informieren, die als Hundehalter auf einen zukommen – sodass die Tiere nicht ständig „hinter Gitter landen“, weil sie nicht pflegeleicht sind, sondern im Gegenteil Arbeit bereiten, schließt das Tierheim Düsseldorf den Beitrag zu der nun herrenlosen Hündin.