Hund aus NRW findet neues Zuhause – wenig später der Schock: „Trauer, Wut und Unverständnis“

Hund Helmut aus NRW versteht die Welt nicht mehr. Dabei war Mitte Dezember doch noch alles gut. Da konnte das Tierheim Aachen den Pitbull endlich in ein neues Zuhause vermitteln.

Doch nur sieben Tage später erlebte der zweijährige Listenhund eine herbe Enttäuschung. Denn kurz vor Weihnachten erhielt das NRW-Tierheim einen Anruf. Dabei hieß es kurz und knapp: „Helmut kommt gleich zurück!“

Hund aus NRW erlebt absoluten Albtraum

Die Pfleger im Tierheim Aachen waren am Boden zerstört. „Trauer, Wut und Unverständnis macht sich schnell breit“, hieß es in einem Facebook-Post. Es sei allerdings schnell klar gewesen, dass es nicht am Hund gelegen habe. Helmut habe nichts falsch gemacht.

Die neuen Halter hätten ihm einfach keine Chance gegeben. „In der Regel brauchen Hunde mehrere Wochen, sich in einer neuen Umgebung einzugewöhnen“, erklärt das Tierheim Aachen. In der Anfangsphase sollten die Vierbeiner auch nicht zu lang allein gelassen werden. Lieber einen Schritt nach dem nächsten. „Diese Zeit wurde Helmut nicht wirklich eingeräumt“, berichtet das NRW-Tierheim ernüchtert.

Listenhund sucht neues Zuhause

Aus der Sicht des Hundes muss das hin und her vor Weihnachten völlig verwirrend sein. Nach dem Auswärtsspiel in privaten Gefilden muss er nun wieder in den Zwinger neben all den anderen unvermittelten Hunden. Immerhin: „Helmut kriegt von uns jetzt eine extra große Portion Liebe“, verspricht das Tierheim Aachen und sucht nach einem langfristigen Zuhause für den Pitbull.

Diese Rassen gelten in NRW als Listenhunde („Kampfhunde“)

Pitbull Terrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Kreuzungen und Mischlinge mit anderen Rassen

Doch die Chancen für Helmut stehen schlechter als für seine Konkurrenten. Denn als Listenhund ist eine Haltergenehmigung und ein Sachkundenachweis erforderlich. Dazu müssen Halter für die sogenannten Kampfhunde auch deutlich mehr Hundesteuern zahlen. Je nach Stadt werden zwischen 600 und 900 Euro pro Jahr in NRW fällig. Zum Vergleich: Die Hundesteuer für andere Hunde liegt zwischen 100 und 200 Euro.

Du möchtest Helmut dennoch ein neues Zuhause schenken? Dann bewirb dich ganz einfach per Mail beim Tierheim Aachen: info@tierheim-aachen.de.