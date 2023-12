Hund zu NRW-Tierheim geschleppt – Besitzerin machte Pfleger „fassungslos und sprachlos“

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – Zeit, um auf die Geschichten zurückzublicken, die NRW in diesem Jahr besonders bewegten. Eine davon handelt von einem Hund, der in ein Tierheim regelrecht abgeschoben wurde.

Wie kann man einem Tier nur so etwas antun? Die Fassungslosigkeit stand im Mai 2023 nicht nur den Mitarbeitern des Aachener Tierheims (NRW) ins Gesicht geschrieben, als plötzlich ein Hund vor der Tür stand. Seine Besitzerin konnte es wohl kaum abwarten, den Vierbeiner endlich loszuwerden.

Candys eigentlicher Besitzer sollte angeblich tot sein

Nicht viel war über die Vergangenheit des Hundes bekannt. Doch wie sein Frauchen im Tierheim auftrat, machte die Pfleger „fassungslos und sprachlos“.

Candy – so tauften die Mitarbeiter des Aachener Tierheims den Hund, denn nicht einmal den Namen verriet die Dame. Angeblich habe Candy einen bitteren Verlust hinter sich. Ihr Besitzer sei vor wenigen Wochen verstorben. Die Frau soll das Tier nur vorübergehend aufgenommen haben. Jetzt wollte sie es im Tierheim so schnell wie möglich loswerden.

Frau bindet Hund an – und verschwindet einfach

Ohne eine Begründung versuchte sie einer Tierpflegerin die Leine in die Hand zu drücken. Doch das nahm die Mitarbeiterin so nicht hin, forderte mehr Infos. Das passte der Dame so gar nicht in den Kram. Sie band das Tier einfach an die Türklinke – und dampfte ungeniert ab!

„Natürlich verurteilen wir niemandem, der sein Tier im Tierheim aus den verschiedensten Gründen abgeben muss“, erklärten die Mitarbeiter. Was aber aus Sicht der Pfleger gar nicht geht: Das Tier regelrecht versuchen zu „entsorgen“.

Tierheim leitete rechtliche Schritte ein

„Hinter diesem Fall stecken aber leider noch weitere Dinge, die wir hier nicht bekanntgeben können oder dürfen, auch wenn wir es gerne würden. Glücklicherweise sind uns die Daten der besagten Dame bekannt, sodass wir rechtliche Schritte einleiten können“, teilte das Tierheim mit.