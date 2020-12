Ein Hund in NRW tauchte nach seinem Verschwinden an einem ungewöhnlichen Ort wieder auf. (Symbolbild)

Hund in NRW: Terrier Diego tagelang vermisst – ausgerechnet HIER wird das Tier gefunden

NRW. Die Feuerwehr in Werdohl (NRW) hat einen schweren Einsatz hinter sich.

Tagelang wurde ein Hund in NRW vermisst. Von Terrier Diego fehlte jede Spur, seine Besitzer wussten nicht, wo sie noch nach dem kleinen Vierbeiner suchen sollten. Also rief das Ehepaar die Feuerwehr. Daraufhin kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz – Stunden später wurde das Tier ausgerechnet HIER gefunden.

Hund in NRW: Terrier Diego seit Tagen vermisst

Diego war wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund in NRW war am Donnerstag von seinen Besitzern ausgebüxt, seitdem suchten sie vergebens nach ihrem kleinen Vierbeiner. Selbst die Kläranlage in Ütterlingsen wurde abgesucht.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Aus lauter Verzweiflung rief die Besitzerin des kleinen Vierbeiners deshalb am Sonntag den Notruf der Feuerwehr. Zuerst gab es eine heiße Spur mitten im Wald, als man plötzlich verdächtige Geräusche aus einem Dachsbau hörte. Am Abend nahm die Feuerwehr schließlich die Suche nach Diego auf – weil die jedoch keine Kamera hatte, half das Technische Hilfswerk mit einer starren Kamera aus.

„Plötzlich wurden auf dem Monitor zwei Augen gesichtet. Dass die von einem Dachs stammten, war unwahrscheinlich“, sagt der Einsatzleiter Kai Tebrün gegenüber dem „Westfälischer Anzeiger“. Während sich die Einsatzkräfte mit Spitzhacken und Schaufeln Zugänge zu dem Dachsbau verschafften, kamen allerdings Zweifel darüber auf, ob sich der Hund tatsächlich dort befinden würde.

Doch am späten Abend kamen ein Löschzug und eine Löschgruppe zur Hilfe und übernahmen die Suche nach dem Vierbeiner. Einer der Feuerwehrmänner brachte eine flexible Endoskop-Kamera mit, allerdings brachte auch diese die Einsatzleute nicht weiter.

Schließlich brachte eine Rohrreinigungsfirma aus dem mehrere Kilometer entfernten Herscheid brachte eine Kamera mit 60 Meter Schlauch mit!

Hund in NRW: Besitzer und Helfer kommen die Tränen

Es war mittlerweile kurz vor Mitternacht, als die Einsatzkräfte und vor allem Diegos Besitzer nervös wurden.

Denn plötzlich fanden die Helfer einen Zugang mitten in das Tunnelsystem des Dachsbaus – schließlich traf das Endoskop dann tatsächlich auf den verängstigten Vierbeiner!

Sein Besitzer lockte den Hund daraufhin ins Freie, wobei ein Feuerwehrmann Diego half, die letzten Hindernisse zu überwinden.

So gab es doch noch das Happy End: Diego war befreit und sprang seinem Besitzer vor lauter Freude in die Arme. Alle Beteiligten waren sichtlich erleichtert, es flossen Freudetränen – sogar bei den Helfern des Hundes in NRW, wie der „Westfälischer Anzeiger“ schreibt. (nk)