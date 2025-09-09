Unfassbar! So viele Hunde sind letztes Jahr in NRW verschwunden

Jährlich entlaufen Tausende Tiere, allein im Jahr 2024 waren es in NRW 23.634 Hunde und Katzen. Gründe sind oft laute Geräusche oder geöffnete Türen. Absolute Sicherheit gibt es nicht – ein Risiko bleibt immer.

TASSO e.V. ist Europas größtes Heimtierregister mit über 11,5 Millionen registrierten Tieren. Die Organisation betont, wie wichtig Kennzeichnung und Registrierung sind: In NRW werden dazu verstärkt Aktionen durchgeführt. Nur durch diese Maßnahmen lassen sich entlaufene Tiere erfolgreich ihren Besitzern zuordnen.

TASSO macht in NRW auf das Problem aufmerksam

2024 konnte TASSO bei 19.760 vermissten Tieren in NRW helfen, darunter 6.343 Hunde. Im ersten Halbjahr 2025 meldeten Tierhalter bereits 11.467 entlaufene Vierbeiner, von denen mehr als zwei Drittel zu ihren Familien zurückkehrten.

Bewegende Fälle zeigen, weshalb Kennzeichnung so wichtig ist: Katze Frieda kehrte nach zwei Monaten zurück, Rüde Eddy nach nur drei Stunden. Auch Hündin Luna fand 48 Stunden, nachdem sie im Urlaub entlaufen war, sicher nach Hause – unterstützt durch die Datenbank von TASSO.

So funktionieren Kennzeichnung und Registrierung

Auch Bounty, ein Hund aus NRW, wurde panisch vermisst. Eine Familie und TASSOs Suchmeldung halfen dabei, den Hund nach drei Stunden wieder mit seiner Besitzerin zu vereinen. Solche Happy Ends beweisen, wie die Sicherheit in NRW durch TASSO gestärkt wird.

Eine Tierarztpraxis setzt dem Vierbeiner einen Chip ein. Dieser enthält jedoch nur eine 15-stellige Nummer und keine persönlichen Daten. Deshalb ist die alleinige Kennzeichnung ohne Registrierung nutzlos.

In der TASSO-Datenbank wird die Chipnummer mit den Daten des Tieres und seiner Halter verknüpft. So können Tierärzte oder Tierfinder in NRW das Tier jederzeit auslesen und sicher zurückbringen. Dies bewährt sich ein Tierleben lang.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.