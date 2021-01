Hund in NRW: Mann meldet hilflosen Vierbeiner – dabei handelte es sich um etwas ganz Anderes

Falscher Alarm wegen eines Hundes in NRW!

Ein Mann aus Soest in NRW war sich am Samstagabend sicher, dass ein hilfloser Hund an einer Mülltonne steht und Hilfe braucht.

Mann ruft wegen vermeintlichem Hund die Polizei

Deswegen rief der Mann die Polizei.

Autofahrer irrt sich gewaltig

Der Autofahrer hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil er meinte, dass jemand einen Hund auf einem Autobahn-Parkplatz ausgesetzt hatte.

Doch als die Polizisten dort eintrafen, wurden sie massiv überrascht.

Dieses Einhorn hat ein Mann mit einem Hund verwechselt. Foto: Polizei Soest

Polizisten stellten fest, dass es sich um ein Plüschtier handelte

Denn sie stellten fest, dass es sich gar nicht um einen Hund handelte. Jemand hatte ein Einhorn aus Plüsch neben die Mülltonne gestellt. Und der Autofahrer hatte es im Dunkeln falsch eingeschätzt. (fb)