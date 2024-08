Hund in NRW leidet Höllenqualen – „ Zerreißt einem das Herz“

Immer wieder versuchen Tierheime ihre Schützlinge zu vermitteln, die aufgrund vergangener Erfahrungen nicht ganz einfach zu betreuen sind. Andere hingegen sind lebensfroh und aufgeschlossen, fürchten sich jedoch im Alltag vor Kleinigkeiten und brauchen Besitzer, denen sie bedingungslos vertrauen können.

Dieser Hund in NRW zeigte sich eigentlich umgänglich und schien zufrieden in seinem neuen Zuhause in Deutschland zu sein. Doch wenig später schlägt das Schicksal erneut zu und plötzlich findet er sich im Tierheim wieder. Seine Geschichte rührt andere Tierliebhaber im Netz zu Tränen.

Hund in NRW verliert sein Zuhause

Während viele Menschen das neue Jahr mit Freudenfeuerwerk und ausgelassenen Feiern begrüßen, wird für manche Haustiere, insbesondere Hunde, Silvester regelmäßig zur Tortur. Laute Knaller und grelles Licht sorgen bei den Vierbeinern und ihren Besitzer regelmäßig für Panik und Sorge. Kein Wunder also, dass so manch ein Tierliebhaber auf die Böller zum Jahresanfang gut verzichten kann. Immer wieder wird über einzelne Schicksale berichtet, in denen Hunde und Co. Höllenqualen leiden, während andere es ordentlich krachen lassen. So auch bei diesem Vierbeiner.

Cami stammt aus Rumänien und hatte es in Deutschland geschafft, ein neues Zuhause zu finden. Der Hund in NRW zeigte sich stets freundlich, doch plötzlich und völlig unerwartet kam es zu Problemen in seiner Familie. Cami ist sehr geräuschempfindlich und traute sich nach Silvester nicht mehr in den Garten „und hatte plötzlich Probleme mit dem Mann im Haushalt. Deshalb wurde sie zurück gegeben“, heißt es in einem Beitrag der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“.

Was für viele Menschen jährlich zur Tradition gehört, kostete den Hund in NRW schließlich sein neues Zuhause. Etliche Tierliebhaber im Netz fiebern mit dem schweren Schicksal von Cami mit. „Da zerreißt es einen das Herz was die Tiere erleiden müssen damit Mensch „Spaß“ hat“, wird eine Stimme in der Kommentarspalte unter dem Beitrag von „Tiere suchen ein Zuhause“ laut. „Ein Knall und ein immer wieder kehrendes Drama beginnt bei unserem Hund“, teilt ein anderer seine eigene Geschichte mit.

Cami ist nun auf der Suche nach neuen Besitzern, denen sie vertrauen kann und die dem lebensfrohen Hund an Silvester eine starke Schulter zum Anlehnen bieten.