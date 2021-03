Hund in NRW: Eine Kangal-Hündin wurde mitten in der Nacht aus dem Tierheim Recklinghausen gestohlen. Für die Diebe hätte das Böse enden können. (Symbolbild)

Hund in NRW: Jonny aus Tierheim gestohlen – „Ich frage mich, wer so lebensmüde ist“

Recklinghausen. Große Verzweiflung bei den Mitarbeitern im Tierheim Recklinghausen (NRW). Eine Hunde-Dame namens Jonny wurde vermutlich in der Nacht von Sonntag (30.02.) auf Montag (01.03.) gestohlen.

Unbekannte verschafften sich Zutritt in das Außengehege des Tierheims in NRW und nahmen den Hund mit sich. Damit hätten sich die Diebe einer großen Gefahr aussetzen können.

Jetzt suchen die Mitarbeiter verzweifelt nach Hinweisen über den gestohlenen Hund. Die Polizei wurde bereits eingeschaltet.

Hund in NRW: Jonny verteidigt ihr Territorium

Bei dem gestohlenen Hund aus NRW handelt es sich um eine 5-jährige Kangal-Dame.

Diese Hunde-Rasse stammt ursprünglich aus der Türkei und wird dazu eingesetzt, Schafsherden zu beschützen. Daher lebt Jonny im Tierheim Recklinghausen dauerhaft draußen.

„Dort fühlen sich die Kangal-Hunde einfach am wohlsten“, erklärt eine Mitarbeiterin des Tierheims im Gespräch mit DERWESTEN. Ein großer, eingezäunter Auslauf, der vom Besucherbereich abgetrennt ist, wurde somit zu Jonnys Territorium.

Hund in NRW: Eine Kangal-Hündin wird aus dem Tierheim Recklinghausen gestohlen. Diese Rasse stammt ursprünglich aus der Türkei. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden muss das Außengehege der Kangal-Dame aus NRW aufgebrochen worden sein. Am späten Abend zuvor hat eine Kollegin des Tierheims die Hündin noch gefüttert.

Eines sieht die Mitarbeiterin des Tierheim Recklinghausen dabei besonders kritisch: Aufgrund ihrer Funktion als Herdenbeschützer, seien Kangal-Hunde sehr territorial und würden eigentlich keine fremden Personen in ihr Reich lassen.

Einbrechern könnten die Hunde daher sehr aggressiv gegenüberstehen. „Ich frage mich, wer so lebensmüde ist“, betont die verzweifelte Mitarbeiterin des Tierheims aus NRW.

Hund in NRW: Tierheim startet Aufruf – „Wir möchten sie einfach unversehrt wiederhaben“

In der Hoffnung, dass Jonny bald zurückkehrt, startet das Tierheim Recklinghausen jetzt einen Aufruf auf Facebook.

„Wir bitten dringend darum, die Augen offen zu halten“, schreiben die Mitarbeiter verzweifelt. Die größte Angst der Hunde-Pfleger bestehe darin, dass Jonny auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten wird.

Sollte das Tier als Fundtier bei der Polizei oder in einer Tierklinik abgegeben werden, soll es dafür keinerlei Konsequenzen geben.

„Wir möchten sie einfach unversehrt wiederhaben“, schreibt das Tierheim aus NRW. (mkx)