Hund in NRW: Polizei findet Welpen in einem Kühlschrank – und deckt vermutlich organisiertes Verbrechen auf

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen mehrere Welpen in einem Kühlschrank in Köln gefunden. Die Beamten deckten damit vermutlich ein organisiertes Verbrechen auf.

Polizisten suchten drei Wohnungen in Köln und Düsseldorf (NRW) auf, in denen sie nicht bloß einen Hund sondern gleich mehrere Jungtiere fanden. Die Beamten befreiten die jungen Pudelschnauzer, französische Bulldoggen, Chihuahuas und Malteser aus den vermüllten Wohnungen. Dabei hatte eine Frau in ihrer Wohnung in Köln-Chorweiler vier Malteser-Welpen im offenen Kühlschrank gezwängt, wie die Polizei am Donnerstag in einer Polizeimeldung mitteilte.

Mit im Einsatz waren auch Veterinärinnen vom Umwelt- und Verbraucherschutzamt. Die jungen Hunde wurden daraufhin zur artgerechten Versorgung in Kölner Tierheime gebracht. Indes nahm die Polizei Ermittlungen gegen vier Frauen (20, 61, 22, 42) auf, die vermutlich organisierte Verbrechen begangen hatten. Die Beamten ermitteln schließlich wegen illegalen Handels mit Hundewelpen.

Zuvor hatte die Polizei Hinweise von Käufern angeblich geimpfter und gechipter Junghunde auf Online-Verkaufsportalen erhalten, woraufhin die Ermittlungen ins Rollen kamen. Die Ermittlungen dauern an.

Hund in NRW: Polizisten fanden die Welpen in einem Kühlschrank. Foto: Polizei Köln

Die Welpen wurden in vermüllten Wohnungen gehalten. Foto: Polizei Köln

Polizei hat eindringliche Warnung

Nach dem schockierenden Vorfall am Donnerstagmorgen wandte sich die Polizei mit einer eindringlichen Warnung an die Bevölkerung. Sie stellt klar: „Der Kauf von Welpen, deren Herkunft nicht nachvollziehbar ist und die im Internet oder auf Märkten, Parkplätzen oder anderen Orten angeboten werden, fördert den illegalen und vor allem nicht tiergerechten Handel.“

Tierschützern zufolge würden Junghunde häufig Qualen erleiden und abgegeben werden, bevor sie eigenständig fressen könnten. Deshalb bittet die Polizei: „Bitte sehen Sie von solchen Käufen ab und erkundigen sich genau, bevor Sie sich einen Hund anschaffen.“ (nk)