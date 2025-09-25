Hund aus NRW schleicht sich aus dem Haus – Polizist kann gerade noch Schlimmes verhindern

Was für einen Polizisten als routinierte Fahrt begann, entwickelte sich zu einer tierischen Rettungsaktion. Ein kleiner Hund aus NRW, allein auf einer dunklen Straße und sichtlich verängstigt, zog die Aufmerksamkeit des Beamten auf sich.

Der Polizist erkannte die Gefahrensituation für den Hund und handelte sofort. Doch woher kam er? Wie war er hierher geraten? Diese Fragen sollten kurze Zeit später beantwortet werden.

Beamter rettet Hund aus NRW

Gegen 05.45 Uhr nahm der Beamte zunächst einen Schatten auf der Fahrbahn wahr. Als er genauer hinsah, erkannte er einen orientierungslosen Hund aus NRW, der nicht wusste, wo er war. Der Polizist handelte sofort: Er stoppte seinen Wagen, aktivierte das Warnblinklicht und näherte sich vorsichtig. Andere Autofahrer erkannten die Gefahr nicht und mussten durch Handzeichen gewarnt werden. Der kleine Pudel wirkte verängstigt, aber mit Geduld und Erfahrung konnte der Beamte sein Vertrauen gewinnen. Der Hund ließ sich schließlich ins Auto bringen.

Im sicheren Umfeld der Bundespolizeiwache in Recklinghausen arbeiteten die Einsatzkräfte daran, den Besitzer des Hundes aus NRW ausfindig zu machen. Ihre Bemühungen wurden bald belohnt: Sie konnten Kontakt zu dem Besitzer aufnehmen, der sich sofort auf den Weg machte, um seinen vierbeinigen Freund abzuholen. Der Pudel war offenbar unbemerkt aus dem Haus geschlüpft, als sein Besitzer zur Arbeit ging.

Happy End: Hund aus NRW wohlbehalten zurück

Der sichtlich erleichterte Besitzer holte seinen 14 Jahre alten Hund unverzüglich ab. Der Pudel blieb dank des umsichtigen Eingreifens des Beamten unverletzt. Der Hund aus NRW konnte sicher und gesund an seinen Besitzer übergeben werden. Ein glückliches Ende für beide.

