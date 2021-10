Hund in NRW: Letzter Platz! In dieser Stadt soll es Vierbeinern besonders schlecht gehen

Schlechte Nachrichten! Offenbar geht es Hunden in NRW und in anderen deutschen Städten gar nicht gut!

Eine Informationsplattform untersuchte dabei die 20 größten Städte Deutschlands. Hier erfährst du, welche Stadt in NRW am schlechtesten bei dem Ranking, das den Hund in den Vordergrund stellt, abgeschnitten hat.

In welcher Stadt geht es Hunden am schlechtesten? Foto: picture alliance / Zoonar | Nataliya Nazarova

Hund in NRW: In dieser Stadt geht es Hunden offenbar besonders schlecht

Das Ranking beinhaltet folgende ausschlaggebende Aspekte für das Wohlbefinden der Hunde in deutschen Großstädten:

Anzahl der Hundehalter

Anzahl der Hunde im Tierheim

Tierärzte und Tierfachhandlungen

Hundefreundliche Restaurants und Hotels

Züchter

Höhe der Hundesteuer

Innerstädtische Anlagen für Hunde

Bußgelder für illegale Hinterlassenschaften der Hunde

Dresden gewinnt demnach das Ranking mit 121 Punkten. Die Städte Leipzig, Düsseldorf und Hamburg belegen die Plätze zwei bis vier. Hier können sich die Vierbeiner anscheinend am wohlsten fühlen, doch bei einer Stadt sieht das ganz anders aus.

Hund in NRW: Diese Stadt schneidet am schlechtesten bei einem Ranking über das Wohlbefinden der Vierbeiner ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Addictive Stock

Köln wird mit 73 Punkten auf den letzten Platz verwiesen. Die Großstadt kann nur mit ihrer Anzahl an Hundewiesen punkten, tierfreundliche Restaurants und Hotels findet man demnach allerdings nur sehr schwer.

Auch Stuttgart kann nicht unbedingt glänzen, was den Wohlfühlfaktor für Hunde in der eigenen Stadt angeht. Mit 75 Punkten und einer sehr niedrigen Anzahl an Hundehaltern belegt die Stadt den vorletzten Platz. In so manchen Städten ist also noch Handlungsbedarf vonnöten, um es den Hunden angenehmer zu machen. >>> Weitere Informationen zu dem Ranking erfährst du bei „Gütsel“. (lb)