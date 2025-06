Hund lebt jahrelang mit Obdachlosem in NRW – sein Zustand ist dramatisch

Einige Tiere in NRW haben schweres Schicksal, bei dem Tierliebhaber nur den Kopf schütteln können. Sie werden schlecht behandelt, ausgesetzt oder wie kürzlich in einer S-Bahn verschenkt (>>> hier mehr dazu erfahren).

Jetzt berichtet auch der „Tierfreunde Lüdinghausen und Umgebung e. V.“ über einen traurigen Fall von Hund Charlie aus NRW, der wegen seines gesundheitlichen Zustands dringend auf Hilfe angewiesen ist.

Hund lebt jahrelang mit Obdachlosem in NRW

In einem Facebook-Post heißt es: „Charlie ist erst seit wenigen Tagen bei uns – er kam als Notfall ins Tierheim, nachdem er jahrelang mit seinem Besitzer auf der Straße gelebt hat“. Diese gemeinsame Zeit war zwar von Liebe erfüllt, doch leider fehlte es dem Hund in NRW an tierärztlicher Versorgung.

Das hat schwerwiegende Folgen für den Vierbeiner: Er leidet unter gesundheitlichen Einschränkungen. Sein Auge war sogar stark geschädigt, dass es operativ entfernt werden musste. Doch diese OP ist längst nicht die einzige Behandlung, die Charlie braucht.

Gesundheitlicher Zustand ist kritisch

Nach Angaben der Tierfreunde Lüdinghausen und Umgebung e. V. benötigt der Hund auch Röntgenaufnahmen, einen Herzultraschall und andere kleinere, aber wichtige Behandlungen. Diese medizinische Versorgung erhält Charlie schon jetzt, doch sie ist mit hohen Kosten verbunden.

„Umso mehr freuen wir uns über jede Form der Unterstützung, die dazu beiträgt, diese finanzielle Belastung zu bewältigen“, heißt es in dem Post. Dafür wurde ein Spendenkonto erstellt. Alle Informationen dazu findest du in dem Facebook-Post. Wie viel Geld damit letztendlich für den Hund aus NRW zusammenkommt, bleibt abzuwarten. Die Mitarbeiter versprechen allerdings: „Natürlich halten wir euch über Charlies Genesung und weiteren Weg auf dem Laufenden.“