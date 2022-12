Hund in NRW in letzter Sekunde gerettet – Polizei deckt Dramatisches auf

Es gibt sie tatsächlich noch – Menschen, die nicht einfach wegsehen. Einem kleinen Hund in NRW drohte ein schreckliches Schicksal. Doch dank dem entschlossenen Eingreifen einer Frau, konnte der Vierbeiner im letzten Moment gerettet werden.

Jetzt berichtet das Tierheim Bergeheim von dem Fall. Die Mitarbeiter möchten mit dieser Geschichte alle Menschen wach rütteln. Sie appellieren für mehr Mut und Aufmerksamkeit. Doch was war nun passiert?

„Schutzengel“ rettet Hund in NRW vor der Straße

Wie das Tierheim Bergheim mitteilt, kam die kleine Hündin namens Nicki kam am Dienstagabend (6. Dezember) bei ihnen an. Eine Frau wurde für den Vierbeiner zur Heldin. Auf Facebook erzählen die Tierpfleger die berührende Geschichte der kleinen Nicki: „Im Rahmen ihres Jobs (der Dame, Anm. d. Red.) als Hausmeister-Service hatte sie in einer ehemaligen Unterkunft für Obdachlose zu tun. Die kleine Hündin saß dort stundenlang vor der Tür und als Nickis Retterin sich ihrer annahm, kam plötzlich eine vermeintliche Besitzerin, die erzählte, dass der Hund aus Rumänien sei und für einen Bekannten wäre.“

Doch die Frau traute dem Braten nicht. Anstatt einfach wegzusehen, vertraute sie ihrem Bauchgefühl. Sie zog die Polizei und das Ordnungsamt hinzu. Was dann jedoch heraus kam, hätte die Tierliebhaberin wohl selbst nicht erwartet. „Nicki war nicht nur illegal eingeführt worden, die vermeintliche Besitzerin hatte auch keine Aufenthaltserlaubnis und sollte am nächsten Tag abgeschoben werden“, berichtet das Tierheim weiter. Der Hund wurde daraufhin von den Beamten sichergestellt.

Die Mitarbeiter wollen sich gar nicht ausmalen, wie die Geschichte der süßen Fellnase weiterverlaufen wäre, wenn die Frau nicht so beherzt eingegriffen hätte. „Bitte seid auch immer mutig, wenn ihr Tierleid seht. Die Vierbeiner können sich nicht selbst wehren“, appelliert das Tierheim Bergheim daher und hofft, dass viele Menschen diesen Fall als Vorbild nehmen.

Für Nicki bleibt nur zu hoffen, dass sie schon bald in ein neues, schönes Zuhause kommt. Bei den süßen Kulleraugen stehen die Anwärter bestimmt Schlange. Allerdings weist das Tierheim Bergheim darauf hin, dass die Hündin aktuell noch nicht zu vermitteln sei.