Hund in NRW: Mann will Vierbeiner abgeben – ausgerechnet dieses Wort spricht er im Tierheim aus

Unfassbar Vorfall in einem Tierheim in NRW. Betroffen: ein Hund!

Es gibt viele Gründe, warum ein Hund in Tierheimen in NRW landen. Einige sind auch nachvollziehbar, zum Beispiel, wenn der Besitzer erkrankt oder im schlimmsten Fall verstorben ist. Doch als dieser Besitzer mit seinem Hund bei einem Tierheim in NRW auf der Matte steht, können die Mitarbeiter die Beweggründe nur schwer nachvollziehen.

Hund in NRW-Tierheim abgegeben – Begründung macht fassungslos

Es geht um den liebenswerten Hund „Herr Lehmann“, der von seinem Halter im Tierheim Minden in NRW abgegeben wurde. Seine Geschichte macht so traurig, dass jetzt sogar der „WDR“ über sein Format „Tiere suchen ein Zuhause“ bei der Vermittlung unterstützen möchte.

Hund in NRW-Tierheim abgegeben: Die Begründung des Besitzers macht Mitarbeiter fassungslos. (Symbolbild) Foto: Michael Matthey / dpa

Dem Bericht zufolge habe der Besitzer Herrn Lehmann abgeben wollen, weil er umziehen müsse. Auf die Frage, wann denn der Umzug stattfinden würde, entgegnete der Halter eiskalt: „Morgen“! Der arme Hund musste sich also von seinem Herrchen trennen - von einem Tag auf den anderen. Ganz ohne Vorbereitungszeit.

----------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

----------------------

Hund landet in NRW-Tierheim: Mitarbeiter geben Versprechen

Dabei ist Herr Lehmann nach Angaben des Tierheims in Minden unglaublich zutraulich und vollkommen auf Menschen fixiert. Der herzlose Abschied dürfte den armen Vierbeiner schwer getroffen haben.

Jetzt suchen die Mitarbeiter des NRW-Tierheims ein neues, hoffentlich wertschätzenderes Zuhause für den süßen Racker. Ihr Versprechen: „Herr Lehmann hat soooooo viel Liebe zu verschenken!“

----------------------

Der neue Besitzer sollte allerdings auch Erfahrung mit Hunden mitbringen. Denn mit Artgenossen verstehe sich der 52 Kilogramm schweren Koloss nach WDR-Angaben weniger gut.

Hund „Herr Lehmann“ sucht ein neues Zuhause. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt / dpa

Du möchtest Herrn Lehmann aufnehmen? Dann melde dich doch gleich beim Tierschutzverein Minden und Umgebung unter der Nummer: 05231/24468 oder schreib eine Mail an [email protected] (ak)

