am 01.10.2020 um 16:20

Hund in NRW ringt nach Spaziergang mit seinem Leben – Besitzerin warnt vor dieser Gefahr

Neukirchen-Vluyn. Es sollte ein Spaziergang wie jeder andere werden mit Hund Lenny am Dienstag in Neukirchen-Vluyn (NRW).

Doch mit dem Ausflug zum Waldgebiet am Sport- und Freizeitpark „Klingerhuf“ beginnt der Albtraum für den Hund aus NRW.

Hund in NRW vergiftet? Besitzer eilen in Tierklinik

Der 11-Monate alte schwarze Labrador-Mischling muss sich plötzlich übergeben, sein Gesicht schwillt an. Hunde-Besitzerin Bianca fährt ihren Vierbeiner sofort in die Tierklinik nach Duisburg-Asterlagen.

Der Verdacht: Lenny muss beim Spaziergang einen Giftköder geschluckt haben. „Das Gift ist auf die Leber und die Augen geschlagen“, berichtet Bianca. Die blutunterlaufenen und zugeschwollenen Augen des armen Vierbeiners sprechen eine deutliche Sprache.

Hund Lenny leidet seit seinem Spaziergang in NRW. Foto: privat

Hunde-Besitzer aus NRW in Angst – irreparable Schäden?

Lenny muss über Nacht in der Klinik bleiben. Ob der Hund irreparable an Leber oder Augen davongetragen haben könnte, ist noch nicht absehbar.

Mittlerweile ist der junge Mischling wieder zuhause und sichtlich geschwächt: „Lenny schläft seit gestern Abend und reagiert kaum auf Ansprache“, so die Hunde-Besitzerin. Vier mal täglich bekommt er Medikamente gegen Leberinsuffizienz.

Banges Warten auf die Labor-Ergebnisse

Jetzt heißt es Warten auf die Laborwerte, um mehr über den Zustand der Leber zu erfahren. Bis dahin packen Bianca und ihr Mann ihren Liebling in Watte.

Am Freitag steht ein Termin beim Augenspezialisten an. „Wir denken, dass er schemenhaft Sachen erkennen kann, aber mehr glauben wir aktuell nicht“, vermutet sie. Ein möglicher Fremdkörper wurde in der Tierklinik bereits ausgeschlossen.

Hunde-Besitzer warnen vor Giftködern

Bianca und ihr Mann haben in einigen lokalen Facebook-Gruppen bereits von ihrer dramatischen Erfahrung berichtet. Ob Lenny das Gift beim Spaziergang im „Klingerhuf“ zu sich genommen hat, können sie natürlich nicht mit endgültiger Gewissheit sagen.

„Uns geht es nicht um Panikmache, uns geht es darum das Bewusstsein zu schärfen. Denn wenn wir besser aufgepasst hätten, wäre es nicht dazu gekommen“, sagt Bianca. Sie und ihr Mann hoffen, dass ihre Warnung dazu beiträgt, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. (ak)