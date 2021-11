Hund in NRW: Frauchen will nur kurz Blumen kaufen – dann nimmt das Drama seinen Lauf

Große Aufregung um einen Hund aus NRW am Montag.

Diesen Vormittag wird eine frischgebackene Hunde-Besitzerin aus Ostfriesland wohl nicht so schnell vergessen. Sie wollte nur kurz am Hauptbahnhof in Münster ein paar Blumen kaufen. In einem unachtsamen Moment ging ihr Hund in der NRW-Stadt plötzlich stiften.

Hund in NRW: Ein Frauchen unterläuft beim Bezahlen im Blumengeschäft ein folgenschwerer Fehler. (Symbolbild) Foto: Britta Pedersen / dpa

Hund in NRW büxt aus – und hängt Frauchen ab

Um zu bezahlen, hatte die Frau zuvor ihren Fuß auf die Leine gestellt. Als sie versehentlich den Fuß anhob, rannte der kleine Terriermischling sofort los.

Die Hunde-Besitzerin jagte hinterher, verlor den Vierbeiner aber an der Windthorststraße aus den Augen. Am Servatiiplatz irrte die verlorene Seele dann allein im dichten Verkehr umher. Passanten sahen das verängstigte Tier und fassten sich ein Herz.

Passanten sehen Hund in NRW und werden zu Helden

Sie schnappten sich die Leine, die der Hund noch immer hinter sich herzog und brachten das Tier schließlich zur Polizei.

Hündin Zoe hielt die Polizei in Münster auf Trab. Foto: Bundespolizei Münster

Die Beamten konnten die Halterin schnell anhand der Steuermarke identifizieren und nahmen Kontakt zu ihr auf. Wenig später kam die völlig aufgelöste Hunde-Besitzerin auf die Wache und fiel ihrer verloren geglaubten Hündin Zoe um den Hals.

Hund hinterlässt Spuren in NRW

Den Polizisten erklärte die Halterin, dass es sich bei Zoe um eine Straßenhündin aus Griechenland handelt, die erst seit einem Monat ein neues Zuhause bei ihr hat und sich offensichtlich in Deutschland noch einleben muss.

Am Ende gab es dann jedenfalls noch ein Geschenk der einjährigen Hündin, wie ein Sprecher der Polizei mit einem Augenzwinkern mitteilte: „Zum Abschied hinterließ sie noch eine Pfütze im Wachlokal.“