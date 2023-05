NRW: Hund von Frauchen vor Lidl angebunden – als sie zurückkommt, trifft sie der Schlag

Einmal kurz zu Lidl rein – schwierig, wenn man einen Hund hat. Deshalb musste eine Halterin am Montag (8. Mai) ihre Hündin Sunny vor dem Einkauf in NRW kurz anbinden. Es sollte ja auch gar nicht lange dauern.

+++ Hund in NRW unwürdig gehalten! Im neuen Zuhause kommt es zur tödlichen Wende – „So großes Pech“ +++

Doch als sie nur wenige Minuten später zurückkam, erfolgte der Schock. Ihr Hund in NRW war weg.

Hund in NRW geklaut – als Frauchen gerade nicht hinsah

Am Montag, den 8. Mai, band die Halterin ihre Sunny vor dem Lidl in der Bruchstraße in Flingern an. Das war um 13.20 Uhr. Als sie nur wenig später wieder aus dem Discounter herauskam, war der Vierbeiner weg. Dazwischen seien keine fünf Minuten vergangen, erzählte Yvonne Allsopp, die sich die meiste Zeit um die Hündin kümmere.

Auch interessant: NRW: Hund auf Straße gefunden – als Tierschützer genau hinsehen, kommen ihnen die Tränen

„Sunny ist ein Rettungshund aus Rumänien“, erklärte sie gegenüber DER WESTEN. „Ich betreue den Hund seit drei Jahren zu 70 Prozent, die restliche Zeit ist der Hund bei der ‚richtigen‘ Besitzerin, die aber auf einen Rollstuhl angewiesen und nicht mehr so fit ist. Deshalb ist Sunny grundsätzlich bei mir.“

Warum Sunny?

„Wir hätten nie damit gerechnet, dass sie geklaut oder mitgenommen wird. Dass so etwas überhaupt passiert“, so die besorgte Betreuerin. „Sunny ist ein Mischling, also für einen Weiterverkauf eigentlich nicht geeignet. Ich verstehe das nicht.“ Yvonne stellte sich Fragen über Fragen, was wohl mit Sunny geschehen sein könnte.

Mehr Themen:

Weil auf den Überwachungskameras des Discounters nichts zu sehen war, verteilte sie überall Flyer und teilte den Vermisstenbeitrag im Netz. Und auch bei der Polizei erstattete sie Anzeige und meldete den Verlust beim Tierheim. „Wir sind am Boden zerstört, können seit Tagen nicht schlafen“, so niedergeschlagen sei Yvonne.

Die Hündin sei sehr lieb, aber auch ängstlich. „Man muss wissen, wie man sie behandelt.“ Aufgeben wollte sie auf keinen Fall. Und so kam nur Tage später die gute Nachricht.

Hund in NRW wieder zu Hause

Am Freitag erhielt Yvonne Anrufe, dass Sunny gefunden worden sei. Am Stresemannplatz hätte sie bei einem Obdachlosen gesessen. Halsband und Leine seine getauscht worden. „Ich weiß nicht, was er der Polizei erzählt hat“, meldete sich die glückliche Zweit-Halterin bei DER WESTEN. „Vielleicht, dass er die Sunny gefunden hat.“

Sunny ist wieder daheim! Foto: Yvonne Allsopp

Aber das sei ihr schließlich ganz egal. „Hauptsache, sie ist jetzt zu Hause. Sunny ist erschöpft, aber gesund und munter.“ Sie wollte sich auch gleich herzlich bei allen bedanken, die mitgeholfen hatten – insbesondere bei denjenigen, die sie am Freitag angerufen hatten. „Wir sind so dankbar. Das passiert uns nie wieder!”