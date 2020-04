Hund NRW: Frau entdeckt Transporter – als sie ins Innere des Wagens guckt, ruft sie die Polizei

Trauriger Einsatz für die Polizei in Leverkusen. (Symbolfoto)

Leverkusen. Schlimmes Hunde-Schicksal in NRW! Selbst für hartgesottene Polizisten muss dieser Anblick schwer zu ertragen gewesen sein.

Am Samstag gegen 12 Uhr hat eine Leverkusenerin (52) von der Tankstelle am Willy-Brandt-Ring aus die Polizei angerufen. Der Grund: ein weißer Fiat Ducato mit bulgarischer Zulassung. Der Frau ist der Kleintransporter in Wiesdorf verdächtig vorgekommen – und tatsächlich!

Leverkusen: Polizei entdeckt eingezwängte Hunde in Kleintransporter

Bei der Polizei-Kontrolle sind im Laderaum zahlreiche Tierkäfige aufgestapelt gewesen, in denen Hunde eingeengt untergebracht waren. Ein schrecklicher Anblick: Einige Vierbeiner waren für ihre Käfige viel zu groß, konnten so kaum aufrecht stehen. Außerdem war der Laderaum sehr warm und hat nach Hundekot gestunken. Die Tiere haben einen verstörten und ängstlichen Eindruck gemacht.

Was für ein schockierender Anblick, auch für die hartgesottenen Polizisten. Foto: Polizei

Die beiden bulgarischen Fahrer (56, 48) konnten kaum Deutsch, haben für jeden Hund einen Ausweis mit Herkunfts- und Impfbescheinigung sowie eine tierärztliche Transportgenehmigung aus Bulgarien vorgelegt. Sie haben der Polizei gegenüber angegeben, für einen ehrenamtlichen Verein die in Bulgarien eingesammelten Straßenhunde an Privatpersonen in der Niederlande verschenken zu wollen.

Hunde an Tierheim übergeben, Ermittlungen gegen bulgarische Fahrer

Die Einsatzkräfte haben das Veterinäramt Leverkusen hinzugezogen. Es hat die Sicherstellung der insgesamt 25 eingezwängten Hunde wegen nicht artgerechter Haltung angeordnet. Die Tiere sind einem Tierheim übergeben worden. Gegen die beiden Fahrer wird wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Wichtiger ist jedoch, dass die Fellnasen endlich befreit worden sind... (mg)