Hund in NRW: Golden Retriever beißt Frau in Swingerclub – das droht nun dem Inhaber

NRW. Beißattacke in Swingerclub in NRW!

Offenbar biss ein Hund einer Kundin in einem Swingerclub in Bad Honnef in die Hand. Deshalb muss sich der Inhaber des Clubs nun vor dem Bonner Landgericht verantworten. Ihm droht eine empfindliche Strafe.

Hund in NRW: Golden Retriever beißt Kundin in Swingerclub

Bereits an Weiberfastnacht 2017 soll es in dem Swingerclub in Bad Honnef (NRW) zu dem schmerzhaften Vorfall gekommen sein: Ein Hund, der frei in dem Laden herumlief, habe einer 55-Jährigen plötzlich in die rechte Hand gebissen.

Da die Wunde nicht blutete, legte sie nur einen provisorischen Verband an - erst am nächsten Morgen musste die Frau dann allerdings notfallmäßig operiert werden. Einer der Finger sei bis heute nur eingeschränkt einsetzbar, sagte die Klägerin vor Gericht.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Der Inhaber hatte den Hundebiss hingegen bestritten. Einen solch dramatischen Vorfall hätte er - da er an dem Abend im Club war - mitbekommen müssen. Die Bonner Kammer jedoch glaubte - nach den Aussagen mehrerer Gäste des Swingerclubs - der Klägerin. Demnach hätten sich die Hunde zwischen tanzenden Paaren frei bewegt.

Gericht verurteilt Swingerclub-Inhaber aus NRW

Das Bonner Landgericht habe ihn deshalb verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Montag sagte. Damit droht dem Club-Inhaber wohl eine saftige Strafe: Die 55-jährige Klägerin hatte insgesamt 10.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld gefordert. Wie hoch die Strafe letztendlich aber ausfallen wird, soll erst entschieden werden, wenn das Urteil rechtskräftig ist. (dpa, nk)