Hund aus NRW wieder abgegeben – Begründung des Besitzers ist nicht zu fassen

Unfassbar trauriges Schicksal von diesem Hund aus einem NRW-Tierheim! Immer wieder werden Vierbeiner ausgesetzt, schlecht behandelt oder schlicht von überforderten Haltern ins Tierheim gebracht. Glücklicherweise schaffen es die Tierheime immer wieder dank viel Willens- und Tatkraft, die Hunde zu vermitteln, sodass ihnen ein schönes Zuhause geboten wird.

Und auch für Cookie sah die Situation zunächst gut aus. Doch die süße Fellnase wurde nach einer Vermittlung wieder in ein NRW-Tierheim zurückgebracht. Die Begründung des Besitzers ist schlicht nicht zu fassen…

Hund aus NRW wieder abgegeben

Auf Facebook wird das Schicksal des Hundes vorgestellt. Der Tierschutzverein Köln-Porz hat Cookie aktuell in seiner Obhut. In einem Beitrag heißt es: „Noch kein Happy End! Cookie war vermittelt, ist aber zurückgekommen. Cookie hat mit einem anderen Hund zusammengelebt. Und beide haben zu oft angeschlagen.“

Unfassbar! Cookie wurde zurückgebracht, weil sie angeblich zu oft gebellt hätte! Dabei ist die Vierjährige grundsätzlich ruhig. „Cookie ist sehr anhänglich und lieb. Sie passt zu einem ruhigen, souveränen Ersthund. In Hundegesellschaft kann sie für eine gewisse Zeit alleine zuhause bleiben“, heißt es weiter in der Beschreibung.

Wer kann Cookie neues Zuhause bieten?

Die Hoffnung gibt der Tierschutzverein Köln-Porz nicht auf: „Next try! Und dieses Mal am besten bei Spitz-Kennern, die gemeinsam mit Cookie ein für alle gutes Leben erschaffen!“

Am wohlsten fühlt sich Cookie bei Rassenkennern, die keine Kinder (mehr) haben und wo keine Katzen zuhause sind. Die Hündin ist geimpft und gechippt. Wenn du Interesse an Cookie hast, kannst du dich an den Tierschutzverein Köln-Porz unter 0176 304 767 96 melden.