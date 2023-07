Der Hund gilt als bester Freund des Menschen. Umso schlimmer, was dieser Hund in NRW bislang durchleiden musste. Das Tierheim Köln-Dellbrück postete auf Facebook das Schicksal des süßen Vierbeiners Eddie. Und schreibt einen Text dazu, der das Herz eines jeden Tierfreundes zerreißen lässt.

Denn eines steht fest: Eddie hat und hatte verdammt viel Pech in seinem bisherigen Leben. Selbst das Social-Media-Team des Tierheims in NRW schreibt offen: „Eddie klebt buchstäblich das Pech am Hintern und das können wir nicht mehr mit ansehen.“

Hund in NRW erlebt einen Schicksalsschlag nach dem anderen

2019 kam die Fellnase aus einem anderen Tierheim nach Köln. Nur wenige Monate später fand er bereits ein neues Zuhause. „Weil er einfach ein super Typ ist“, schreibt das Tierheim dazu. Drei Jahre später aber trennten sich seine Besitzer und niemand hatte mehr die Zeit, sich um ihn zu kümmern. Also wurde er zurück ins Tierheim nach Köln-Dellbrück gebracht. „Eddie litt sehr, er vermisste seine Menschen, sein altes Leben und verlor zusehends an Lebensfreude und an Gewicht.“

Wer will Hund Eddie aus Köln (NRW) ein neues Zuhause schenken? Foto: Tierheim Köln-Dellbrück

Als sei das noch nicht genug, kam das nächste schwere Drama dazu. Denn Eddie verschluckte ein Hundespielzeug. Das Tierheim: „Es ging ihm plötzlich sehr schlecht und ein Röntgenbild brachte ans Licht, dass da etwas im Bauch war, was da absolut nicht hingehörte. Mittels Bauchschnitt wurde das Spielzeug entfernt und Eddie hatte keine gute Zeit mit dem Halskragen und der großen Naht.“

„Können wir kaum mit ansehen“

Der süße Hund erholte sich aber, ist wieder fit und munter. Und doch leidet er an der Sehnsucht nach einer neuen Familie. „Eddie ist ein sehr lieber fünfjähriger kastrierter Rüde. Außer, dass er alles fressen will, was er findet, hat er laut eigener Aussage keine schlechten Eigenschaften“, beschreiben ihn die Tierpfleger.

Und weiter: „Er kann einige Stunden alleine bleiben, kennt die gängigen Kommandos und ist sehr menschenbezogen und verschmust. Andere Hunde oder Katzen muss er nach eigener Aussage nicht um sich haben.“ Wer Interesse an Eddie hat, kann weitere Infos auf der Homepage des Tierheims Köln-Dellbrück finden. Damit sich das Glück endlich zu seinen Gunsten wendet…