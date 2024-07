Hund aus Schrottplatz-Hölle in NRW befreit – unglaublich, wie er jetzt aussieht

Es sind Bilder, die die Tierschützer aus NRW wohl nie vergessen werden! Hund Erna und 26 weitere Vierbeiner wurden unter katastrophalen Zuständen auf einem Schrottplatz gefunden und sichergestellt. Die Fellnase wurde in erbärmlichem Gemüt zum Sterben in einen Schuppen gesperrt.

Fast wäre sie nicht gefunden worden, ihrem Schicksal dann chancenlos ausgeliefert. Eine 1.000-Liter-Wassertonne versperrte die Tür zum Hund aus der NRW-Metropole Köln. Zum Glück entdeckten und retteten sie die Tierschützer. Und Ernas Blatt wandte sich dann in einem Tierheim in NRW – diesmal endlich zum Guten für den Hund!

Hund aus Schrottplatz-Hölle in NRW befreit

Schon vorher konnten die Pflegerinnen im Konrad-Adenauer-Tierheim in Köln-Zollstock mit viel Liebe und Geduld die vielen Hunde aufpäppeln, sodass sie sich prächtig entwickeln konnten. Endlich konnten die Vierbeiner in ein neues, sicheres Zuhause vermittelt werden. Die Anteilnahme im Internet über das Schicksal der „Schrottplatz-Hunde“ war groß, der Schock und das Unverständnis noch größer (DER WESTEN berichtete).

Denise und Leon sahen Erna bei „Tiere suchen ein Zuhause“ – und wollten sie kennenlernen. Die beiden waren schon lange auf der Suche nach „ihrem“ Hund. Gepasst hatte es nie so richtig. Und dann kam Erna! Was die beiden sehr berührte: Obwohl Hund Erna so gelitten hatte, blieb sie unfassbar lieb.

„Hab Tränen in den Augen“

Also zog Erna aus dem Tierheim aus und bei den beiden ein. Spaziergang, Büro oder Sofa? Erna ist immer dabei! Tiefenentspannt, beschützt und geliebt. Auf Facebook teilt das Tierheim Köln-Zollstock das wunderschöne Happy End. Hunde-Fans sind begeistert.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Das ist so schön und freut mich ganz doll für das arme Tier. Ich wünsche ihr und ihrer neuen Familie ganz viele tolle gemeinsame Jahre!“

„Ich freue mich soooo für Erna, hab Tränen in den Augen, was für ein schönes Zuhause für sie. Ich wünsche ihr wunderschöne, glückliche und gesunde Jahre!“

„Danke, liebe Tierschützer!“

Mehr News:

Übrigens sind auch alle anderen „Schrottplatz-Hunde“, die ins Tierheim Köln-Zollstock kamen, glücklich vermittelt. Es bleibt zu hoffen, dass kein anderer Hund jemals wieder so ein Horror-Schicksal wie seinerzeit Erna durchleben muss …