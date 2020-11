Hund in NRW: Ein Vierbeiner machte während einer Gassi-Runde unangenehme Erfahrungen mit einem Stock. (Symbolbild)

Hund in NRW: Besitzer gehen mit Vierbeiner Gassi – dann müssen sie die Feuerwehr rufen

Goch. Eine Gassi-Runde mit dem Hund in Goch im Kreis Kleve (NRW) endete mit einem Notruf.

Denn der Hund, der mit seinen Besitzern am Dienstagmittag auf einem Wanderweg in Goch-Asperden (NRW) unterwegs war, benötigte dringend Hilfe, nachdem er in eine äußerst unangenehme Situation geraten war.

Hund in NRW verschluckt Stock – Notruf!

Auf dem Wanderweg zwischen Triftstraße und Maasstraße hatte die betroffene Hündin aus unklarem Grund einen Stock verschluckt – und der steckte nun im Hals des Tieres fest! Die Besitzer wussten in ihrer Sorge nicht weiter und wählten den Notruf.

Die alarmierte Feuerwehr machte sich sofort an die Arbeit. Während die Leitstelle versuchte, einen Tierarzt zu erreichen, machte sich Gochs Feuerwehrchef Georg Binn höchstpersönlich mit einem weiteren Einsatzfahrzeug auf den Weg zur Unglücksstelle, um dort seine Hilfe anzubieten.

Feuerwehr bringt Hündin in Tierklinik

Kurz darauf teilte die Tierklinik in Kleve mit, die arme Hündin aufnehmen und behandeln zu können. In der Mannschaftskabine des Feuerwehrfahrzeugs wurde der Vierbeiner zur Klinik gebracht.

Die Feuerwehr brachte die Hündin in die Tierklinik in Kleve. Foto: Feuerwehr Goch

„Sie machte einen den Umständen entsprechend fitten Eindruck“, teilt die Feuerwehr Goch mit und hofft, dass die Hündin „die Folgen des Unglücks bald überwunden haben wird“. (at)