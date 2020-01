Ein Hund in NRW wurde vergiftet. (Symbolbild)

Hund geht in NRW spazieren – und muss sofort zum Tierarzt! Der Grund ist erschütternd

Geldern. Nach einem Drama um einen Hund in NRW Anfang Januar schlägt die Polizei jetzt Alarm.

Der Vierbeiner hatte während eines Spaziergangs an der Straße Am Nierspark in Geldern einen mit Rattengift behandelten Köder gefressen, der am Wegesrand gelegen hatte. Danach musste der Hund mit Vergiftungserscheinungen sofort zum Tierarzt. Jetzt schlägt die Polizei Alarm. Denn die Notrufe häufen sich!

Gefahr für deinen Hund! Polizei warnt in NRW-Kleinstadt

So gingen nach Angaben der Polizei in den letzten Tagen immer wieder Hinweise ein, dass im Bereich Brühlscher Weg und Am Nierspark Giftköder ausgelegt werden.

Der Hund erschnüffelte einen Giftköder. (Symbolfoto) Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Mehrere schädliche Fleischstücke konnten in der Zwischenzeit sichergestellt werden. Deshalb stehen die Beamten im Austausch mit dem Ordnungs- und Veterinämt. Der gemeinsame Rat: Jeder sollte seinen Hund in dem Bereich an die Leine nehmen und besonders wachsam sein!

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Tierquälerei. Du hast etwas Verdächtiges beobachtet oder hast weitere Köder gefunden? Dann melde dich bitte bei der Polizei Geldern unter der Nummer: 02831 1250.

Immer wieder warnen Behörden vor ausgelegten Giftködern von Hunde-Hassern. Ein schlimmes Schicksal erlitt im letzten Jahr Hündin Candy aus Essen. Sie kämpfte mit ihrem Leben, nachdem sie einen Köder geschluckt hatte. Ihre Besitzerin rief daraufhin eine Spendenaktion ins Leben. Mehr dazu hier >>>

Auch in der jüngeren Vergangenheit gab es dramatische Fälle. Kurz vor Weihnachten starben zwei Hunde in Gelsenkirchen (hier alle Infos >>>) und auch in Duisburg erschnüffelte ein Hund einen lebensgefährlichen Köder. Dort hatte ein Unbekannter eine Mettwurst mit einer Rasierklinge präpariert. Alles zu dem Fall liest du hier >>> (ak)