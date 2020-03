Hund: Frau spaziert mit ihrem Vierbeiner im Wald – dort erlebt sie Schreckliches

Eine Frau hatte in NRW mit ihrem Hund ein übles Erlebnis. (Symbolbild)

Halver. Eine Runde Gassi mit ihrem Hund endete in NRW für eine Frau mit einem üblen Erlebnis...

Die 42 Jahre alte Frau aus Schalksmühle war mit ihrem Hund am „Trimm-dich-Pfad“ in Halver unterwegs. Die dortige Begegnung wird sie wohl so schnell nicht mehr vergessen.

Im Bereich der Ententeiche zwischen der Straße „Im Rieker Grund“ und dem Herpiner Weg traf die Hunde-Halterin auf einen Senior (73) aus Halver.

Spaziergang mit Hund in NRW eskaliert – Mann schlägt einfach zu

Wie die 42-Jährige später der Polizei erzählte, soll der ältere Herr nach ihrem Hund getreten haben. „Vermutlich aus Angst, der Hund könne die dortigen Enten stören“, so die Polizei. Als die Frau sich beschwerte, eskalierte die Situation.

„Hunde werden nicht getreten!“

Mit den Worten: „Hunde werden nicht getreten“, versuchte die 42-Jährige auf den Mann einzuwirken. Die Reaktion? Drastisch! Der Rentner soll ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung

Dabei zog sich das Opfer leichte Verletzungen zu. Sie ging danach direkt zur Polizei.

Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung gegen den 73-Jährigen.

Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung gegen den 73-Jährigen.