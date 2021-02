Hund in NRW: Als eine Frau im Wald spazieren geht, macht sie eine traurige Begegnung. (Symbolbild)

Hund in NRW: Frau geht an Waldrand spazieren – plötzlich macht sie eine traurige Entdeckung

Eigentlich wollte 17-Jährige aus NRW nur einen kleinen Abendspaziergang in Hagen machen. Was sie dann entdeckt, rührt sie erst zutiefst und lässt sie am Ende zur Heldin werden.

Wie aus dem Nichts steht plötzlich ein herrenloser Hund vor ihr und schaut sie traurig an. Der Express hat darüber berichtet.

Hund in NRW: Bei Eiseskälte lässt man ihn allein

Als die junge Frau aus NRW gegen 22.30 Uhr die Polizei alarmiert, ist sie unglaublich traurig.

Auf ihrem Spaziergang am Freitagabend begegnete sie plötzlich einem Hund, der bei Eiseskälte am Waldrand an einer Sitzbank festgebunden ist – ein Herrchen ist weit und breit nicht zu finden.

Bei dem Tier handelt es sich um einen Schäferhund.

„So herzlos kann niemand sein“, dachte sich die Frau und suchte die Gegend nach einem möglichen Besitzer ab. Doch sie wird nicht fündig.

Hund in NRW: Dann rettet sie ihm das Leben

Weil draußen Minusgrade herrschen und der Hund schon völlig durchgefroren ist, beschließt die junge Frau aus NRW den Hund loszubinden und ihn mitzunehmen.

Hund in NRW: Unglaublich traurig. Mutterseelen alleine war der Schäferhund am Waldrand festgebunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Als sie den Hund der Polizei übergibt, kann auch diese keine Spur von dem Besitzer finden.

Da man davon ausgehen muss, dass der Hund absichtlich im Wald gelassen wurde, alarmiert die Polizei daraufhin die Feuerwehr und das Tierheim.

Kurz darauf wird der arme Schäferhund laut Express bei einer Mitarbeiterin der Stadt Hagen aufgenommen.

Die junge Frau gilt seither als Lebensretterin für den Hund. (mkx)