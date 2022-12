Hund in NRW: Touristen kaufen Welpen im Türkei-Urlaub – dann beginnt das Drama

Was dieser Hund in NRW mit gerade einmal vier Wochen durchmachen musste, dürfte ihn für sein restliches Leben geprägt haben. Touristen hatten sich in ihrem Türkei-Urlaub im Mai 2021 offenbar Hals über Kopf in den kleinen Purzel verliebt. Kein Wunder, war der Kangal-Welpe doch so klein und niedlich.

Doch zurück auf deutschem Boden erfolgte das böse Erwachen. Der Zoll kassierte den kleinen Hund an einem Flughafen in NRW direkt ein. Denn die Käufer des kleinen Welpen hatten offenbar einiges übersehen – oder bewusst ausgeblendet.

Hund am NRW-Flughafen beschlagnahmt – aus diesem Grund

Dass der kleine Hund jedoch viel zu früh von seiner Mutter getrennt wurde und viel zu jung für die angeblichen Impfungen auf den Papieren war, schien den neuen Besitzern nicht komisch vorgekommen zu sein. Der kleine Herdenschutzhund sei komplett voll mit Zecken, Flühen und Würmern gewesen, heißt es bei „Tiere suchen ein Zuhause“ im WDR. Die dramatische Folge: Statt bei seiner Mutter und Geschwistern verbrachte Purzel seine komplette Jugend in Quarantäne.

Schon als keiner Welpe wurde klar, dass es sich bei Purzel um einen selbstbewussten kleinen Burschen handelt, der gerne seine Grenzen austestet. Nach der Quarantäne hatte der mittlerweile nicht mehr so kleine Hund zunächst Glück und wurde in ein neues Zuhause vermittelt. Doch die Glückssträhne sollte nicht anhalten.

Hund Purzel aus NRW sucht ein neues Zuhause. Foto: Tierheim Düsseldorf

Hund in NRW zurück im Tierheim

Denn seine neuen Halter seien mit seiner Dickköpfigkeit überfordert gewesen und gaben ihn Ende März wieder zurück ins Tierheim Düsseldorf. Die Rückkehr sei ihm sichtlich schwergefallen, berichten die Angestellten. Deshalb hat sich sein Tierpfleger intensiv mit ihm beschäftigt.

Sein Fazit: Purzel ist definitiv eine Herausforderung und brauche eine sehr klare und sichere Führung. Denn durch seine Größe habe der Kangal mächtig Kraft. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Der Herdenschutzhund sei gut mit Hunden verträglich, die er kennt und auch bei Begegnungen mit fremden Artgenossen „recht entspannt“. Außerdem sei er stubenrein, fahre gern Auto und könne auch stundenweise allein bleiben. Du hast Interesse an Purzel und idealerweise ein größeres Grundstück? Dann freut sich das Tierheim Düsseldorf über eine Mail an hundehaus@tierheim-duesseldorf.de.