Hund in NRW findet neues Zuhause – doch nur einen Tag später nimmt das Drama seinen Lauf

Dieser Hund in NRW dachte, dass er endlich ein Zuhause gefunden hat. Jedoch wurde er bitter enttäuscht, denn nach nur einem Tag landete der Schäferhund im Tierheim. Die ehemaligen Besitzer des Hundes brachten ihn nicht einmal selbst in das Tierheim in Köln-Dellbrück, sondern riefen dafür lieber die Feuerwehr an.

Auf Facebook teilt das NRW-Tierheim die tragische Geschichte von Schäferhund Henry. Der ehemalige Besitzer fand den Hund ausgerechnet bei einem Anbieter im Netz. Spontan entschied man sich für einen Kauf, und so landete Henry in seinem neuen Zuhause.

Hund in NRW: Besitzer riefen die Feuerwehr

Jedoch entschied sich der neue Besitzer von Henry schnell wieder um. Es dauerte ungefähr nur einen Tag, bis man feststellte, dass man den Hund wieder abgeben müsste. Der Grund? Nach gerade mal 24 Stunden war man mit dem jungen Schäferhund bereits überfordert.

Jedoch brachte man den Hund nicht einmal selbst in das Tierheim in NRW. Das Tierheim Köln-Dellbrück berichtet auf Facebook: „Die Besitzer ließen ihn sogar von der Feuerwehr abholen, weil sie überfordert waren.“ Und so landete der Langhaar-Schäferhund, der gerade einmal ein Jahr alt ist, im Tierheim – und das nach nur einem Tag bei seinem neuen Besitzer.

Das Tierheim in NRW kann nicht nachvollziehen, warum man mit Henry überfordert war. Wie es typisch für junge Hunde ist, sei Henry zwar ungestüm und wild, jedoch ist er alles andere als aggressiv oder bedrohlich. Das Tierheim Köln-Dellbrück berichtet, dass Henry ein „neugieriger, sportlicher, intelligenter Hund ist, der einfach noch nicht sozialisiert wurde.“

Tierheim warnt vor unseriösen Online-Angeboten

Jetzt sucht das Tierheim in NRW ein neues Zuhause für den jungen Schäferhund. Der Hund sucht am besten einen sportlichen Menschen, der bereits erste Erfahrung mit Hunden hat. Auch betont das Tierheim, dass ein neuer Besitzer ausreichend Zeit und Geduld haben sollte, um die Bedürfnisse des jungen Schäferhunds zu erfüllen.

Damit Henrys trauriges Schicksal sich nicht wiederholt, erinnert das NRW-Tierheim auf Facebook noch einmal daran, dass man den „unseriösen Handel mit Tieren im Internet und die Spontankäufe“ vermeiden sollte. Durch solche Online-Angebote landen Tiere immer wieder im Tierheim und sind auch vermehrt nicht in guter körperlicher Verfassung. Daher betont das Tierheim in Köln-Dellbrück: „Kauft keine Tiere im Internet, sondern geht in die Tierheime.“