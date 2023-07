Dieser Hund aus NRW hat schon viel Leid erfahren müssen. Wie der kleine Racker mittlerweile ausschaut, glaubt man erst, wenn es mit den eigenen Augen sieht. Aber der Reihe nach.

Noah hatte in Italien auf der Straße gelebt. Dort musste der schwarze Chihuahua-Mix das harte Leben eines Straßenhundes ertragen. Und dann folgte der große Schock: Noah wurde von einem Auto angefahren und verletzte sich dabei schwer.

NRW: Hund böse verletzt

Sein Kiefer war zertrümmert. Zum Glück nahmen liebe Tierschützer das arme Häufchen Elend in ihre Obhut und leiteten eine erste medizinische Behandlung in die Wege. Leider musste Noah nach dieser Behandlung noch einmal unters Messer. Dem kleinen Hund wurden mehrere Zähne sowie ein Hautlappen am Kiefer entfernt.

Ganz schön viel Leid für einen solch kleinen Hund! Doch Noah kämpfte sich ins Leben zurück. Im April dieses Jahres packte der kleine Italiener seine sieben Sachen und zog zu einer Pflegefamilie nach NRW. Der Tierschutzverein „Hundepfoten in Not“ sucht nun ein Für-immer-Zuhause für die feuchte Schnauze.

Hund aus NRW sucht Traum-Zuhause

Dass Noah vor gar nicht allzu langer Zeit noch so viel Leid ertragen musste, sieht man dem Hund mittlerweile gar nicht mehr an. Auf der Pflegestelle präsentiert er sich enorm lebendig, verspielt und verschmust. Der Chihuahua-Mix strotzt nur so vor Energie und will nun alles nachholen, was er in seinem Leben auf der Straße bislang verpasst hatte.

Noah durfte sich sogar schon auf der ganz großen Bühne vorstellen und hatte seinen Auftritt in der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“. Da durfte sich der Hund vor dem Publikum in NRW von seiner Schokoladenseite präsentieren und hofft jetzt inständig, dass er seine zukünftige Familie um die Pfote gewickelt hat.

Noah ist ein absoluter Traumhund, der sich mit Artgenossen und Zweibeinern bestens versteht. Sogar mit Katzen kommt der kleine Charmeur gut zurecht. Daher sollte es doch nur noch eine Frage der Zeit sein, ehe Noah in ein schönes Zuhause zieht.