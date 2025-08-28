Hunde-Besitzer aus NRW wollen ihren Balu einschläfern – Tierärzte ziehen die Reißleine

Wer ein Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein vollwertiges Familienmitglied. Doch das trifft auf diese Hunde-Besitzer aus Bottrop (NRW) wohl eher weniger zu …

Wie kann man seinem eigenen Haustier nur so etwas antun? Balu ist ein liebenswerter und fröhlicher Hund. Doch seine Besitzer aus Bottrop (NRW) wollte den eigentlich putzmunteren Hunde-Opi eiskalt einschläfern lassen!

Hund erfreut sich bester Gesundheit – trotzdem sollte er sterben

Auf seinen Facebook-Account (rund 8.000 Follower) berichtet der Verein Tierfreunde Bottrop von dem tragischen Fall. „Balu unser 14-jähriger Opi mit der traurigen Vorgeschichte, beginnt endlich ein neues, glückliches Kapitel in seinem Leben. Balu sollte von den Vorbesitzern eingeschläfert werden … aufmerksame Tierärzte verweigerten dies und so kam er zu uns. Und nun darf er glücklich seinen Lebensabend im neuen Zuhause verbringen. Wir alle hoffen, dass dies noch sehr lange so sein wird“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Passend dazu teilen die Tierfreunde Bottrop ein Video. Dort zu sehen ist Balu, wie er beim Spaziergang fröhlich umherspringt und das Leben genießt. Von Schmerzen oder medizinischen Problemen, welche eine Einschläferung nötig machen würden, scheint jede Spur zu fehlen.

Hunde-Freunde aus NRW können es kaum fassen

Einige Facebook-User sind wegen der Geschichte von Hund Balu einfach nur fassungslos. „Gut, dass der Tierarzt so reagiert hat, ich wünsche dem süßen Schatz eine glückliche Zeit im neuen Zuhause“, „Oh je, der Arme. Gott sei Dank haben die Ärzte richtig reagiert“ und „Klasse, allein die Idee so ein agiles Tierchen einschläfern lassen zu wollen. Was man diese Leute sollte, spare ich mir hier zu sagen, denke, dass diesbezüglich viele meiner Meinung sind“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Da kann man nur hoffen, dass Balu noch ein schönes restliches Leben bei den richtigen Menschen genießen darf.