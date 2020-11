Hund in NRW verhält sich merkwürdig – wenig später muss sein Herrchen den Notruf wählen

Was für eine überragende Leistung dieses Vierbeiners!

Am Mittwochabend ist ein junger Mann (26) gegen 22.40 Uhr mit seinem Hund am Sportheim in Bergheim (NRW) spazieren gegangen. Plötzlich hat sich der Hund merkwürdig verhalten, ist ungewohnt unruhig geworden. Was den Halter stutzig gemacht hat: Sein Hund hat in Höhe des Vereinsheimes angefangen zu bellen!

Hund in NRW verhält sich merkwürdig

Der 26-Jährige hat sich dann erschrocken, als er gesehen hatte, wie plötzlich zwei dunkel gekleidete Personen quer über den Sportplatz in Richtung Erft gelaufen sind! Auffällig: Einer von ihnen hat einen Rucksack von „Adidas“ auf dem Rücken getragen. Der Hundehalter, der selbst Vereinsmitglied ist und deshalb umso überraschter war, hat genau richtig reagiert und sofort die Polizei informiert.

Als die Beamten eingetroffen sind, haben sie festgestellt, dass die Holzverkleidung des Ausschanks aufgebrochen worden ist. Die beiden Täter sind wohl offenbar lediglich durch den aufmerksamen und bellenden Vierbeiner von weiteren kriminellen Taten abgehalten worden.

Vierbeiner verhindert Einbruch

Jetzt bittet die Polizei Bergheim Zeugen unter 02233 520 um Hinweise zur Tat.

Ob die Fellnase für die erfolgreiche Verhinderung des Einbruchs ein besonders großes Leckerchen erhalten hat, ist nicht bekannt. Verdient hätte sie es definitiv... (mg)

