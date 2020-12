Hund: Mann liegt in Kellerschacht – als er DAS hört, wird er nervös und handelt sofort

Wenn die Polizei mit normalen Methoden nicht mehr weiterkommt, dann muss der Hund mit seinen besonderen Fähigkeiten ran. Nicht selten bringt das den durchschlagenden Erfolg. Auch 2020 wurden die Polizeihunde wieder zu Helden - und konnten den ein oder anderen Verbrecher mit ihrer Spürnase zur Strecke bringen.

Hund: Tierische Helden bringen Verbrecher zur Strecke

Wir haben drei tierische Heldengeschichten aus diesem Jahr zusammengetragen, die bei jedem Hunde-Fan das Herz höher schlagen lassen.

Im April beendete Polizei-Hund „Ace“ eine spektakuläre Flucht in Düsseldorf.

Was war geschehen? Polizeibeamte beobachten einen Smart, der viel zu schnell und über rote Ampeln über die Kölner Landstraße donnert. Als sie ihn anhalten wollen, rast er gegen ein Verkehrszeichen und einen Poller, erst an einer Mittelinsel einer U-Bahn-Station kommt er zum Stehen. Doch der 24-Jährige flüchtet zu Fuß vor den Polizisten. Die verlieren ihn aus den Augen. Es schlägt also die Stunde von Vierbeiner „Ace“.

„Ace“ spürt Verdächtigen im Gebüsch auf

Der sechs Jahre alte Polizei-Hund spürt den Flüchtigen in einem Gebüsche im ehemaligen Bundesgartenschau-Gelände auf. Auch im anschließenden Kampf zeigt „Ace“, wer der Stärkere ist. Der Mann muss anschließend ambulant behandelt werden, teilt die Polizei mit. Gegen den 24-Jährigen werden gleich eine Reihe an Strafanzeigen eingeleitet. „Ace“ sei Dank!

Diensthund „Ace“ brachte einen flüchtigen Auto-Chaot zur Strecke. Foto: Polizei Düsseldorf

Lege dich nicht mit „Drago“ an

„Drago“ - wenn ein Hund diesen Namen trägt, legt man sich besser nicht mit ihm an. Das muss auch ein Einbrecher in Mülheim feststellen. Der Wachdienst des Aquarius Museum hatte ein offenstehendes Fenster beobachtet und die Polizei verständigt. Die Hundestaffel rückt daraufhin an. Und wenig später ist auch schon der Verdächtige, ein 32-jähriger Oberhausener, vom Rottweiler gestellt worden. Gegenwehr gegen „Drago“ - zwecklos!

Rottweile „Drago“ ließ einem Einbrecher in Mülheim keine Chance. Foto: Polizei Essen

Hund: Polizeihund „Woodstock“ schnappte zwei Einbrecher. Foto: imago images / viennaslide

„Woodstock“ stellt Einbrecher in Kellerschacht

Auch in Köln sind Einbrecher vor den Spürnasen der Polizei nicht gefeit. Hier schnappt „Woodstock“ ein Einbrecher-Duo. In einem entkernten Seniorenheim waren zwei Verdächtige gesichtet worden. Die Durchsuchung der Baustelle beginnt - vorneweg Polizeihund „Woodstock“.

Ob er einen Sinn für gute Musik hat, kann dieser Stelle nicht beantwortet werden. Doch sein Geruchssinn führt ihn zielstrebig in den Keller, wo er auf den ersten Verdächtigen mit lautem Gebell aufmerksam macht. Doch auch Nummer zwei hat letztlich keine Chance. „Woodstock“ führt die zweibeinigen Kollegen zu einem Kellerschacht, der schlecht einsehbar ist.

„Woodstock“ stellte ein Einbrecher-Duo in Köln. Foto: Polizei Köln

Als die Polizeihundeführerin den Einsatz des Polizeihundes ankündigt, kriecht der zweite Verdächtige lieber freiwillig hervor und lässt sich widerstandslos festnahmen. Bravo, „Woodstock“! (ms)