Hund in Köln: Balu wurde seiner Familie entrissen.

am 01.10.2020 um 12:06

Hund in Köln: Frau öffnet Briefe nicht – droht ihrem Vierbeiner jetzt der Tod?

Köln. Dramatische Geschichte um einen Hund aus Köln. Isabelle D. (32) macht sich gewaltige Vorwürfe. Ihr Hund Balu sitzt seit zwei Wochen im Tierheim.

Am 15. September klingelte die Polizei bei der zweifachen Mutter aus Köln und nahm den Hund mit. Jetzt fürchtet seine Familie das Schlimmste. Darüber berichtet der „Express“.

Für Listenhunde gelten in Deutschland besondere Regeln.

Hund landet im Tierheim Köln – weil seine Halterin diesen Fehler machte

Nach Angaben der Zeitung habe die Stadt Köln festgestellt, dass einer von Balus Vorfahren (American Bull-Terrier) in NRW als sogenannter Listenhund geführt wird.

Daraufhin habe das Ordnungsamt Isabelle D. schriftlich aufgefordert, einen Wesenstest von Balu vorzulegen. Doch die Kölnerin machte einen entscheidenden Fehler.

Die Hunde-Besitzerin ließ in letzter Zeit mehrere gelbe Briefe ungeöffnet. Der Grund: „Ich habe Schulden und glaubte, es sei mal wieder etwas vom Gerichtsvollzieher“, erklärt sie der Zeitung.

Deshalb habe sie die Frist für den Wesenstest verpasst.

Schreiben der Stadt Köln versetzt Familien in Angst

Den Test habe sie zwar nachgeholt. Doch die Unterlagen seien zu spät eingetroffen. Balu sitzt deswegen im Tierheim und seine Besitzerin macht sich große Sorgen.

Denn nach Angaben einer Rechtsanwältin hätten die Behörden eine weitere Forderung. Ein Schreiben der Stadt verunsicherte die Familie zutiefst. Darin hieß es: „Wir weisen darauf hin, dass durch einen langen Aufenthalt in einem Tierheim und der damit verbundenen nicht bestmöglichen Tierhaltung bei dem Hund Schäden entstehen können, die eine Resozialisierung und damit eine spätere Vermittlung erschweren oder unmöglich machen.“

Diese Tiere und ihre Kreuzungen sind in NRW als gefährliche Listenhunde geführt

Pit Bull Terrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Bullmastiff

Dogo Argentino

Fila Brasileiro

Mastiff

Mastín Español

Mastino Napoletano

Rottweiler

Tosa Inu

Alano

American Bulldog

„Er selbst weiß wohl gar nicht, dass er ein starker Hund ist“

Ein Blick ins Landeshundegesetz verrät: Im schlimmsten Fall könne ein Tier dann nach Zustimmung des amtlichen Tierarztes eingeschläfert werden.

Droht Balu also der Tod? Das weißt die Stadt Köln auf Anfrage der Zeitung entschieden zurück. „Das stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte und wurde auch der Familie so nicht kommuniziert”, so Stadtsprecher Robert Baumanns gegenüber dem „Express“.

Stattdessen würden die Behörden weiter prüfen, ob alle Voraussetzungen stimmen, dass Balu wieder zu seiner Familie zurückkehren kann. Isabelle D. hofft inständig, dass Balus Albtraum im Tierheim bald vorbei ist. „Balu hat Angst vor Vögeln oder kleinen Hunden. Er selbst weiß wohl gar nicht, dass er ein starker Hund ist.“