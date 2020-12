Hund in Köln: Tierheim warnt Besitzer zu Silvester – „Da ist Vorsicht besser“

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Viele können es kaum abwarten – immerhin wird 2020 wohl immer als das Jahr der Corona-Pandemie bei vielen im Gedächtnis bleiben. Von einem bestimmten Verbot im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie könnten besonders auch Hunde profitieren.

Dennoch hat nun ein Tierheim in Köln besonders Hunde-Besitzer vor Silvester gewarnt.

Hund in Köln: Silvester 2020 alles anders?

Für Hunde und viele andere Tiere ist Silvester normalerweise alles andere als ein tolles Fest. Besonders Böller und Raketen lösen bei den Vierbeinern oft nur eins aus: Stress. Während die Menschen draußen das neue Jahr begrüßen, erleben viele Hunde die schlimmste Nacht des Jahres.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Doch dieses Jahr könnte es anders werden. Schuld daran ist – wie sollte es auch anders sein – die Corona-Pandemie beziehungsweise die deswegen beschlossenen Maßnahmen. In Deutschland wurde nämlich ein Verkaufsverbot für Feuerwerk beschlossen. Davon könnten Hunde profitieren.

Hund in Köln: Tierheim warnt dennoch

Grundsätzlich kann man wohl davon ausgehen, dass dieses Jahr in Deutschland an Silvester deutlich weniger Feuerwerk abgebrannt werden wird. Dennoch warnt das Tierheim Köln Zollstock nun Haustier-Besitzer. In einem Facebook-Post heißt es unter anderem: „Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür. Auch wenn dieses Jahr sicherlich weniger geböllert werden wird, sichert bitte dennoch eure Haustiere.“

---------------

---------------

Nicht nur Hunde sind betroffen, sondern beispielsweise auch Katzen. So rät das Tierheim dazu, dass „Freigängerkatzen“ an Silvester im Haus bleiben sollten – Hunde sollten gut gesichert werden.

Hund in Köln: DAS rät das Tierheim

„Wir erleben es jedes Jahr wieder, dass ein einziger Böllerknall reichen kann um Tiere in Panik zu versetzen. Immer wieder entlaufen an und um Silvester Haustiere – und bei weitem nicht alle kommen wohlbehalten zu ihren Familien zurück“, heißt es in dem Post.

Hund in Köln: Ob die Vierbeiner dieses Jahr ein entspannteres Silvester haben, wird sich zeigen. (Symbolbild) Foto: imago images / Marius Schwarz

Man gehe davon aus, dass es auch in diesem Jahr wieder so sein würde: „da ist Vorsicht besser.“ Für Hunde gebe es beispielsweise spezielle Geschirre, mit welchen man die Vierbeiner doppelt sichern könne.

Auch einige User vermuten, dass es dieses Jahr wieder ähnlich wie jedes Jahr werden wird. „Hier in Mülheim knallt es schon die ganze Zeit. Ich bezweifle, dass es so viel weniger sein wird“, schreibt beispielsweise eine Frau unter dem Post. (gb)