Hund in Köln: Straßenbahn schleift Vierbeiner mit – mit dieser Aktion riskiert sein Herrchen alles!

Köln. Ein Mann hat am Dienstagabend einen gewaltigen Schock erlebt, als er mit seinem Hund in Köln in die Bahn einsteigen wollte.

Denn als sich die Türen der Linie 12 in Köln-Zollstock gegen 17.30 Uhr schlossen, stellte der Mann erschrocken fest, dass er alleine eingestiegen war: Der Hund stand noch angeleint auf dem Bahnsteig am Eifelplatz in Köln.

Plötzlich fuhr die Bahn los. Der Vierbeiner wurde ein ganzes Stück mitgezerrt, ehe sein Herrchen reagieren konnte.

Hund in Köln: Ein Mann riskierte für seinen Vierbeiner sein Leben. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Hund in Köln: Tier wird von Bahn mitgeschleift

Als der 33-Jährige feststellte, dass sein Hund noch draußen stand, war es auch schon passiert: Die Bahn fuhr los und schleifte den Hund ein Stück mit. Der Mann zögerte nicht lange und zog kurzerhand die Notbremse.

Hund in Köln: Herrchen nach Sprung auf die Straße verletzt

Danach entriegelte er die Türe und sprang aus der fahrenden Straßenbahn.

Als der Mann bemerkte, dass sein Hund von der Bahn in Köln mitgeschleift wurde, zögerte er nicht lange und zog sofort die Notbremse (Symbolbild). Foto: imago images /SKATA

Daraufhin löste sich die Leine des Vierbeiners und der Mann stürzte auf den Hönninger Weg. Der Hunde-Halter sollte seine Rettungsaktion nicht unbeschadet überstehen.

Hund in Köln: Herrchen zieht als letzten Ausweg die Notbremse

Bei seinem waghalsigen Manöver zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu. Dafür hat er seinem Hund wohl das Leben gerettet. (ali)