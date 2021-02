Hund in Köln: Nick und Nero an furchtbarem Ort ausgesetzt – „Ja, die gibt es dort tatsächlich“

Köln. Das Tierheim in Köln-Dellbrück hat zwei Hunde bei sich aufgenommen und die schockierende Geschichte der beiden nun erzählt.

Die Hunde, die aus Rumänien das Glück hatten nach Köln zu kommen, sind derzeit im Tierheim Köln-Dellbrück zuhause.

Hund in Köln: Tierheim will zwei Vierbeinern einen neue Chance geben

Doch das soll sich schnellstmöglich ändern. Denn die Hunde in dem Tierheim in Köln haben eine schreckliche Vorgeschichte und nicht nur nach Meinung des Tierheims ein besseres Zuhause verdient.

Die beiden Rüden Nick und Nero wurden an einer rumänischen Müllstation ausgesetzt.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Dort wurden sie von einem Hundefänger eingefangen und in ein Tierheim gebracht – und von dort aus ging es nach Köln.

Denn ihre Vermittlungschance sei in Deutschland deutlich größer, so das Tierheim.

Hund in Köln: Zwei Rüden suchen ein neues Zuhause

„Zugegeben, wir mussten ein bisschen nachhelfen, damit beiden mal kurz stillhalten und in die Kamera gucken. Aber die Mühe wird sich für sie lohnen, denn wir sind total sicher, dass sich mindestens einer von Euch jetzt verliebt“, schreibt das Tierheim Köln zu dem Bild der beiden verunsichert schauenden Hunde.

----------------

So kannst du deinen Hund vor Kälte und Schnee schützen:

Der Winter ist die dunkle Jahreszeit, trage immer eine Taschenlampe bei dir, so hast du deinen Vierbeiner besser im Blick

Auch Hunde können frieren. Bleibe stets in Bewegung oder sorge für einen Kälteschutz (zum Beispiel ein Mantel)

Frisst dein Hund zu viel Schnee, kann das zu Durchfall oder einer Entzündung der Magenschleimhaut führen

Vaseline auf die Pfoten verhindert schmerzhafte Vereisungen der empfindlichen Körperteile

---------------------

Und weiter: „Nick und Nero wurden in Rumänien an einer Müllstation ausgesetzt. Über den Hundefänger (ja, die gibts dort tatsächlich) kamen sie in unser Partnertierheim in Brasov und schließlich bekamen sie ein Ticket nach Köln. In ihrer Heimat sind die Vermittlungschancen für ältere schwarze Rüden nicht gerade rosig, aber hier machen wir uns gar keine Sorgen, dass die beiden mega freundlichen, verträglichen, achtjährigen Schwerenöter ganz schnell ein Zuhause finden.“

>>> Hund: Polizei klingelt bei Besitzerin – was die Beamten dann machen, lässt sie schockiert zurück

Du willst den Hunden ein neues Zuhause geben?

Den beiden Hunden würde ein endgültiges Zuhause, am besten auch noch zusammen, vermutlich am allerbesten gefallen.

Du hast Interesse an einem der Hunde oder sogar an beiden? Dann melde dich beim Tierheim Köln-Dellbrück entweder per Mail tierheim-dellbrueck@gmx.de oder per Nachricht auf Facebook. (fb)