Hund in Köln: Fünf schwer verletzte Welpen im Tierheim abgegeben – Mitarbeitern platzt die Hutschnur

Köln. Anfang Dezember entdeckte die Polizei mehrere Welpen in einer Wohnung in Köln. Die kleinen Vierbeiner, die im Rahmen eines illegalen Handels verkauft werden sollten, waren in einen Kühlschrank gezwängt und befanden sich in einem gesundheitlich schlimmen Zustand. Nach ihrer Befreiung kamen sie schließlich in einem Tierheim in Köln unter.

Während die Tierschützer nach wie vor um das Leben der schwer verletzten Hunde kämpfen, erhalten sie haufenweise Anfeindungen. Jetzt ist dem Tierheim die Hutschnur geplatzt.

Hund in Köln: Fünf schwer verletzte Welpen aus Kühlschrank in Behandlung beim Tierheim

Der Vorfall vom 3. Dezember sorgte für großes Aufsehen und Fassungslosigkeit: In einem Kühlschrank war Hund über Hund gehalten, die Bilder der Welpen gingen durch die Medien.

Bei den Tieren in dem Kühlschrank handelte es sich um vier Malteser-Welpen, die ebenso wie ein fünfter Hund, im Tierheim Köln Zollstock unterkamen. Dort versuchen die Tierschützer seitdem, das Leben der kleinen Vierbeiner zu retten.

Doch als wäre das noch nicht schlimm genug, hat es das Tierheim mit zahlreichen Anfeindungen zu tun. „Wir wollten eigentlich nichts mehr zu den Malteserwelpen posten, um den Hype um sie nicht weiter zu entfachen. Aufgrund massiver Anfeindungen haben wir uns nun aber zu diesem Post entschieden“, schreibt das Tierheim auf seiner Facebook-Seite.

Hund in Köln: Mehrere Hunde waren in einem offenen Kühlschrank gehalten. Foto: Polizei Köln

Die fünf aus Rumänen stammenden Tiere hätten mangels Impfung zunächst in Tollwut-Quarantäne gemusst. Also habe das Tierheim Interessenten für die kleinen Vierbeiner gebeten, sich im Januar erneut zu melden. Dennoch: „Viele hielten sich nicht daran, mailten mehrfach“, heißt es weiter.

So habe es insgesamt über 1000 Anfragen für die fünf Malteser-Welpen gegeben. „In vielen Mails macht sich ein Ton breit, über den wir nur den Kopf schütteln können.“ So veröffentlichte das Tierheim einen Auszug aus einer solchen Mail. Darin soll es tatsächlich heißen: „Was ist mit den fünf Maltesern aus dem Kühlschrank geschehen? Erst heißt es, sie werden bis Januar nicht vermittelt wegen der Quarantäne. Von Anfragen war bis heute abzusehen, und nun scheint es, haben sie sie unter der Hand vermittelt. Solche Tierschützer wie Sie müssten gleich auffliegen! Sie lügen, dass sich die Balken biegen, und gehören eigentlich in die Betrugsabteilung! So etwas wie Sie nennt sich Tierschützer, sammeln Spenden und verarschen die Leute. Zum Teufel sollt ihr gehen!“

Hund in Köln: Die Tiere lebten in katastrophalen Zuständen. Foto: Polizei Köln

Tierheim Köln platzt die Hutschnur

Daraufhin platzte den Tierheim-MItarbeitern endgültig die Hutschnur. „Statt unsere Zeit weiter mit solchen Mails zu verschwenden, kümmern wir uns lieber weiter um unsere über 300 Tiere - und vor allem kämpfen wir weiter um das Leben der Malteserwelpen.“ Denn die Hunde seien an Parvovirose erkrankt. Pascal, einer der fünf Welpen, sei bereits an dem Virus gestorben. „Um das Leben der anderen vier kämpfen wir“, erklärt das Tierheim.

Und weiter: „Es ist nicht schön, nach wochenlanger Behandlung zu sehen, wie ein kleines Lebewesen immer wieder Blut ausscheidet. Wir bitten um Verständnis, dass weitere Vermittlungsanfragen sinnlos sind. Denn für die vier noch lebenden Welpen gibt es über 1000 Anfragen.“

Abschließend hat das Tierheim noch eine Nachricht an die Verfasser der bösen Mails: „Wir werden solche Mails ganz einfach ignorieren. Jagen Sie uns gerne zum Teufel, aber wir kümmern uns nicht mehr um Ihre Mails. Wir tun alles, um das Leben der vier verbliebenen Welpen zu retten, von denen Menschen wie Sie garantiert keinen bekommen." Damit bleibt zunächst zu hoffen, dass die kleinen Vierbeiner den Kampf ums Überleben gewinnen werden.