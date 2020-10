Hund in Köln: Tierarzt verweigert Einschläferung, als er dreiste Lüge des Besitzers entlarvt

Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Diese tragische Hunde-Geschichte aus Köln nahm ein glückliches Ende. Ein Hund sollte eingeschläfert werden. Doch vier Jahre später ist er immer noch putzmunter.

Über diesen Vorfall aus dem Jahr 2016 berichtet jetzt das Tierheim Köln-Zollstock bei Facebook. „Wahrscheinlich erinnert ihr euch nicht mehr an Mike...“, beginnt das Tierheim von der Geschichte zu erzählen.

Hund in Köln: Seine Halter wollten ihn vor vier Jahren einschläfern lassen

Von seinen Haltern wurde Mike damals zu einem Tierarzt gebracht. Dort sollte der angeblich kranke Vierbeiner eingeschläfert werden. Der Arzt sah sich den Hund nochmal an und stellte dabei Erschreckendes fest.

Während des Arztbesuches erklärten die Halter, dass ihr Hund Mike „trotz Medikamenten“ angeblich weder aufstehen noch laufen könnte, wie es in dem Beitrag auf Facebook heißt. Als sich der Arzt den Hund näher ansah, konnte dieser überrascht versichern, dass es Mike an nichts fehlte.

Ein Hund sollte eingeschläfert werden (Symbolbild). Foto: imago images / Panthermedia

Hund in Köln: Mike konnte doch laufen

Der Tierarzt weigerte sich daraufhin den gesunden Vierbeiner einzuschläfern. Die Besitzer gaben den Hund dann im Tierheim in Köln-Zollstock ab. „Auch wir stellten fest: Mike konnte laufen“, wird von dort berichtet. Der Hund sei sogar „ausgesprochen mutig“ und hätte eine Pflegerin bei einem Gassigang vor „einem aggressiven Mitbürger“ verteidigt.

Dies ist nun vier Jahre her – jetzt kam also das Update zu Mikes Zustand.

Hund in Köln: Happy End für den kleinen Vierbeiner

„Mike fand am 15.10.2016 ein liebevolles Zuhause bei tollen Menschen. Von dort schickte er und jetzt liebe Grüße, er genießt sein Leben dort sehr“, heißt es auf der Facebook-Seite des Tierheims in Köln-Zollstock. Es scheint also, als hätte Mike endlich eine Familie gefunden, in der er sich wohlfühlen kann. (ali)