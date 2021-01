Hunde-Drama in Köln! Tierheim bittet um Hilfe – „Es geschehen seltsame Dinge“

Köln. Ein Auto ohne Kennzeichen hält in Köln an, ein Hund wird rausgelassen. Der Wagen fährt einfach weiter. So geschehen mit einem zentralasiatischen Owtscharka in der Nacht vom 28. Dezember auf den 29. Dezember auf dem Mühlenweg im Stadtteil Bickendorf.

Das Tierheim Köln-Zollstock erkennt darin ein Muster: Es sei nicht der erste Hund dieser Rasse, der in den vergangenen Monaten in Bickendorf ausgesetzt wurde, so die Verantwortlichen auf Facebook.

Owtscharka Bogdan wurde in Köln einfach ausgesetzt. Foto: Tierheim Köln-Zollstock

Hund in Köln ausgesetzt – Tierheim erkennt Muster

„In 50827 Köln Bickendorf geschehen seltsame Dinge...“, leitet das Tierheim Köln-Zollstock bei Facebook ein.

Der ausgesetzte Hund sei von der Feuerwehr aufgelesen und hergebracht worden. Zuvor waren in den vergangenen Monaten bereits drei weibliche Owtscharkas in Bickendorf ausgesetzt worden. „Bei den 3 Mädels hatten wir vermutet, dass sie ausgesetzt wurden, bei Bogdan wissen wir es“, schreibt das Kölner Tierheim.

Der nun aufgefundene Rüde sei im Gegensatz zu den Weibchen gechippt. Ein Chip aus Rumänien. Nicht nur die Rasse der gefundenen Tiere sei gleich. Sie hätten auch weitere Gemeinsamkeiten.

Hunde haben Gemeinsamkeiten

Alle vier Hunde seien ihrem Geruch zufolge vermutlich draußen gehalten worden. Die aufgefundenen Weibchen hätten außerdem alle immense Tierarztkosten verursacht. „Alle waren krank und mussten beziehungsweise müssen noch operiert werden, einmal sogar per Not-OP“, so das Tierheim.

Das Tierheim fürchtet nun, dass der mit dem Namen Bogdan getaufte Hund ähnlich schwer erkrankt sein könnte. Das Kölner Tierheim bittet nun um Hinweise, die zur Aufklärung der Hunde-Serie in Bickendorf führen könne.

-----------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

------------------

Die Einrichtung fragt: „Kennt jemand Bogdan? Oder hat jemand in 50827 sonst etwas Merkwürdiges mit zentralasiatischen Owtscharkas mitbekommen?“ Die etwaigen Hinweise will das Kölner Tierheim unbedingt zur Anzeige bringen. Denn: „By the way, das Aussetzen von Tieren ist eine Straftat.“ (ak)