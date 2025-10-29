Hündin Kira leidet zitternd in NRW-Tierheim – Video hat sofortige Konsequenzen

Bei diesem Thema könnte bei dem ein oder anderem ein Tränchen über die Wange laufen, denn „Kira hat keinen Halt“. Die Pfleger aus NRW sind sich sicher, dass die kleine schwarze Hündin Schlimmes erlebt haben muss, denn sie ist sehr unsicher gegenüber Menschen. Deutlich zu sehen ist, wie sie zittert, sobald sie sich unwohl fühlt oder die Umgebung nicht kennt.

Doch damit nicht genug – ein Video löst zahlreiche Konsequenzen aus.

Hündin Kira aus NRW leidet –

Dennoch sucht die kleine Hündin immer wieder Schutz und Nähe bei Menschen. Und wenn sie sich erst einmal getraut hat, taut sie mehr und mehr auf, wie man auch in dem Video deutlich sieht. Fröhlich springt sie über die grünen Wiesen und ihre Rute wackelt hin und her – gut gelaunt folgt sie ihrer Halterin an der roten Leine mit dem passenden Geschirr.

Und nicht nur das: Auch in ihrer Pflegestelle zeigt sie, wie verspielt sie ist. Sie liegt nämlich auf dem Bett und spielt munter mit der rosa Fledermaus-Kuscheltier. Dabei lässt sie sich sogar den Bauch kraulen. Schnell wird dabei klar: Kira braucht Sicherheit und Menschen, auf die sie sich zu 100 Prozent verlassen kann!

„Ist die Maus süß“: Hunde-Fans sind Feuer und Flamme

Kein Wunder, dass zahlreiche Tierfans die Hündin gerne kennenlernen möchten. So schreibt etwa ein User unter der Facebook-Beitrag: „Gott, ist die Maus unheimlich süß. Ich würde, wenn ich könnte, hoffen, dass sie ihre perfekte Familie bekommt!“ Ein anderer meint: „Ich wünsche Kira von ganzem Herzen, dass sie baldmöglichst ein liebevolles Zuhause findet!“

Als der Tierschutz Mönchengladbach im TV-Auftritt von seinen Sorgenkindern, darunter eben auch Kira, erzählt, „steht das Büro Kopf!“ Offenbar flattern sämtliche Adoptionsanfragen herein und alle wollen die kleine Hündin kennenlernen.

Schnell betonen sie weiter: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran und melden uns im Laufe des Tages sowie in den nächsten Tagen bei euch.“ Zeitgleich bedanken sie sich für all die Bewerbungen und Nachrichten und vor allem für die Unterstützung. Nun bleibt nur zu hoffen, dass die kleine Hündin bald ein dauerhaftes Zuhause findet. Wir drücken ihr auf jeden Fall die Daumen!