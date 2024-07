Hund, Katze und Co. in NRW: Alarm! Immer weniger Tierärzte – „Am Limit“

Es ist der Albtraum für jeden, der einen Hund, eine Katze und andere Vierbeiner in NRW hat! Die Anzahl der Haustiere ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Neben Katzen erfreuen sich auch Hunde großer Beliebtheit – allein in NRW sind rund eine Million Hunde registriert.

Doch dass Hund, Katze und andere Haustiere in NRW so beliebt sind, hat auch Schattenseiten, denn: Es wird immer schwieriger, mal schnell eine Tierarztpraxis aufzusuchen, um bei Krankheiten oder Verletzungen das eigene Tier behandeln zu lassen. Immer mehr Tierarztpraxen und Tierärzte leiden seit Jahren unter chronischer Überlastung! Gehen uns in NRW bald die Tierärzte aus?

Hund, Katze und Co. in NRW: Immer weniger Tierärzte für unsere Vierbeiner

Tierärztin Anna Magdalena Naderer von der Düsseldorfer Tierarztpraxis filu warnt: „Wir brauchen dringend mehr Tierärzte und Praxen. In Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesgebiet!“ Als Begründung für die Überbelastung führt sie an, dass die Anzahl der Haustiere seit 2009 um 50 Prozent zugenommen hat, während die Anzahl der Praxen in ganz Deutschland bei rund 10.000 stagniert.

Zwar sei die Anzahl der Tierarztpraxen in NRW laut Statistik der Bundestierärztekammer e.V. in den letzten Jahren leicht von 1.799 auf 1.885 gestiegen. Diese leichte Zunahme reiche laut Naderer aber nicht, um den zunehmenden Bedarf an tierärztlicher Versorgung auszugleichen. „Viele Tierärzte arbeiten bereits jetzt am Limit“, sagt sie.

Es gebe nicht nur zu wenig Tierarztpraxen, sondern auch zu wenig Tierärzte und tiermedizinische Fachangestellte. Auch für ihre Praxis in Düsseldorf sucht Naderer Fachpersonal. Ob kurzfristig Besserung in Sicht ist? Das bleibt abzuwarten…