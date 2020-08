NRW: Bochumer (57) ersticht Hund – aus diesem unfassbaren Grund ++ Kriminalpolizei ermittelt

Schreckliche Tat im Ruhrgebiet! Ein Hund in Witten wurde Opfer einer schockierenden Attacke. (Symbolbild)

Witten. Schreckliche Tat im Ruhrgebiet! Ein Hund in Witten (NRW) wurde Opfer einer schockierenden Attacke.

Auf einer Hundewiese in Witten (NRW) war der Hund eines 57-Jährigen in einen heftigen Kampf mit einem Artgenossen geraten. Das Herrchen des einen Vierbeiners ergriff dabei eine heftige Maßnahme, um die beiden Hunde zu trennen.

NRW: Heftige Attacke auf Vierbeiner

Der Boxer-Mischling einer 32-jährigen Frau aus Witten und ein Zwergspitz-Mischling eines Bochumers kämpften so erbittert, dass der Mann dazwischengehen musste. Das Herrchen versuchte, die beiden Vierbeiner mit körperlicher Gewalt zu trennen, heißt es in dem Polizeibericht.

Weil das nicht klappte, ergriff der Mann eine schreckliche Maßnahme: Plötzlich zog er ein Messer und stach auf den größeren Hund – den Boxer-Mischling der Frau – ein. Zwei bis drei Mal soll er den Hund so kampfunfähig gemacht und heftig verletzt haben. Der kleinere Zwergspitz-Mischling habe oberflächliche Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auch der 57-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten, unter anderem durch Bisse. Er kam mit einem Rettungswagen zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Tierarzt leitet sofortige Not-OP ein

Ein herbeigerufener Rettungswagen, speziell für Tiere, brachte den Hund in eine nahe gelegene Tierarztpraxis. Er wurde sofort notoperiert. Doch alle Versuche waren vergebens: Der Boxer-Mischling überlebte die Attacke letztlich nicht. Gegen den Täter wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

Der genaue Tathergang ist noch unklar. Die Polizei geht bisher davon aus, dass beide Hundebesitzer die Wiese aufgesucht hatten, um ihren Tieren Auslauf zu gewähren. Laut einer Zeugenaussage soll sich der Boxer-Bulldoggen-Mischling dann in dem kleineren Hund festgebissen haben. Der Kampf soll in einem wasserführenden Graben stattgefunden haben.

Nach einer Anzeige der Hundehalterin habe die Kriminalpolizei Witten jetzt Ermittlungen aufgenommen. Der 57-Jährige stehe unter Verdacht, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben, sagte der Polizeisprecher. Auch habe er vermutlich das Messer nicht bei sich haben dürfen. Es bestehe der Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (the, at)