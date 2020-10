Hund in NRW: Welpe prallt mit Radfahrer zusammen – in Panik bringt er sich in noch tödlichere Gefahr

Hund in NRW: Der Vierbeiner prallte mit einem Fahrrad zusammen, dann brachte er sich vor lauter Panik in tödlichere Gefahr. (Symbolbild)

Gefährlicher Vorfall in NRW!

Am Samstagmittag ist ein Welpe mit einem Radfahrer in Herford zusammengeprallt. Dann ging das Drama los: Vor lauter Panik brachte sich der Hund in noch tödlichere Gefahr.

Der kleine Vierbeiner prallte im Waldgebiet Stuckenberg (NRW) mit einem Mountainbiker zusammen, dann geriet der Hund in Panik. Er lief los und brachte sich in noch größere Gefahr. Die panische Flucht des vier Monate alten Jack-Russel-Terrier führte schließlich auf die A2.

Gegen 14 Uhr erhielt die Polizei mehrere Anrufe über einen freilaufenden Hund auf der Autobahn. Das Tier irrte zwischen Herford/ Bad Salzuflen und Herford-Ost aufgescheucht umher, wechselte mehrmals die Laufrichtung. Dabei gefährdete der kleine Vierbeiner den Verkehr, wie die Polizei am Dienstag in einer Polizeimeldung mitteilte.

Vor Ort trafen die Polizisten den aufgebrachten Vierbeiner dann auf der Mittelinsel, welche mit Bäumen umrandet ist, an. Eine zufällig anwesende Mitarbeiterin einer Tierschutzorganisation hatte sich an der Suche nach dem Hund beteiligt und gab den Beamten einen Kescher und eine Transportbox.

Polizei sperrt Autobahn

Gemeinsam lockten sie den jungen Jack-Russel-Terrier an eine sichere Stelle und fingen ihn mit dem Kescher ein. So verhinderten sie womöglich Schlimmeres. Die A2 in Fahrtrichtung Dortmund war während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt.

Hund in NRW: Der kleine Jack-Russel-Terrier hatte noch mal Glück im Unglück. Foto: Polizei Bielefeld

Durch einen Eintrag im bundesdeutschen Haustierregister einer weiteren Tierschutzorganisation konnten die Beamten sein Herrchen letztendlich ausfindig machen. Und sie erfuhren, dass der kleine Vierbeiner auf den Namen „Paul“ hört. Das Herrchen aus Herford konnte Paul auf der Wache schließlich wieder in Empfang nehmen und das Drama endete im Guten. (nk)