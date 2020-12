Hund in NRW: Frau will kleinen süßen Welpen kaufen – als sie das Tier sieht, wählt sie sofort den Notruf

Aachen. Nachdem eine Frau aus NRW sich einen kleinen Hund gekauft hatte, fing sie an zu zweifeln.

Eine Frau aus Aachen (NRW) hatte sich sehr darauf gefreut, endlich ihren neuen kleinen Hund mit nach Hause nehmen zu können. Über eine Onlineplattform hatte die Frau aus Aachen (NRW) den Welpen entdeckt und ihn sofort ins Herz geschlossen. Als der Hund aber schließlich an sie übergeben werden sollte, kamen Zweifel bei der Frau auf.

Hund in NRW: Frau kauft kleinen Welpen – dann kommen ihr Zweifel

Nachdem sie den Hund am 30. November erhalten hatte, beschlich sie eine beunruhigende Ahnung. Sie befürchtete, dass der nur wenige Wochen alte Welpe eventuell illegal ins Land geschmuggelt wurde.

Diesen süßen Welpen wollte die Frau kaufen. Doch offenbar kommt der Kleine aus einer illegalen Zucht. Foto: Polizei Aachen

Tiere, mit denen derartige Geschäfte gemacht werden, werden oftmals im benachbarten Ausland unter nicht tiergerechten Bedingungen gezüchtet. Diese Tatsache – und die fehlende tierärztliche Versorgung – führen häufig dazu, dass die Vierbeiner bereits nach kurzer Zeit sterben.

+++ Hund kommt ins Kölner Tierheim: „Merkten sofort, dass da ganz viel nicht stimmt“ +++

Die frischgebackene Hundebesitzerin rief in ihrer Sorge die Polizei – und das offenbar mit gutem Recht.

Verkäuferin festgenommen

Denn die Beamten konnten den Verdacht der Frau bestätigen. Die Verkäuferin des Hundes, eine 20-jährige Frau, wurde vorläufig wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs festgenommen.

+++ Hund in NRW: Polizei findet Welpen in einem Kühlschrank – und deckt vermutlich organisiertes Verbrechen auf +++

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es Verbindungen zwischen diesem Hundeverkauf und ähnlichen Fällen im Raum Köln geben. Die Ermittlungen der Kripo dauern jedoch noch an.

Polizei mahnt

Die Aachener Polizei mahnt: „Informieren sie sich genauestens über Herkunft, Alter und Gesundheitszustand des Vierbeiners, bevor es zu einem Kaufgeschäft kommt. Wir raten dringend von sogenannten Haustürgeschäften ab. Falls sie in der Vergangenheit Opfer eines solchen Betrugs wurden, wenden sie sich an die Polizei.“ (at)