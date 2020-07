Ein Hund wollte in NRW eine Ente jagen. Das ging gehörig schief.

Hund in NRW: Vierbeiner versucht, Ente im Rhein zu fangen – das sollte er bitter bereuen

Dieser Hund hat seinem Herrchen sicherlich einige graue Haare beschert. Am Montagnachmittag gingen ein Hund und sein Herrchen am Rhein in Düsseldorf (NRW) spazieren.

Plötzlich entdeckte das Tier eine Ente im Rhein. Da war der Jagdtrieb geweckt. Sofort rannte der Hund der Ente hinterher, sprang in den Rhein und versuchte das Federvieh zu erwischen.

Hund in NRW: Er wollte nur eine Ente jagen – doch die war schlauer

Blöd nur, dass die Schwimmkünste der Ente dann doch etwas ausgeprägter waren, als die des Hundes. So schwamm die Ente immer weiter Richtung Rheinmitte.

-----------------------------

Das ist der Rhein:

Der Rhein ist ein 1.232,7 Kilometer langer Strom in West- und Mitteleuropa

Er ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt

Das Quellgebiet des Rheins liegt überwiegend im Schweizer Kanton Graubünden

Seine Mündungsarme erreichen in den Niederlanden die Nordsee, deren wasserreichster Zufluss er ist

Er ist nach der Donau der längste Fluss Deutschlands

Danach folgt die Elbe

Von den 1.232,7 Kilometern verlaufen 376 km in der Schweiz, 695,5 km in Deutschland und 161,2 km in den Niederlanden

Davon sind 883 km für die Großschifffahrt nutzbar

-------------------------------

Der Rhein bei Düsseldorf. Foto: imago images

Dort wurde die Strömung immer stärker, zu stark für den Hund, der trieb hilflos ab. Sein Herrchen rief sofort die Feuerwehr, lief drei Kilometer am Rhein entlang, sein Tier immer im Blick. Erst auf der Höhe des Benrather Schloßufers, gelang es dem völlig erschöpften Tier aus dem Rhein zu klettern.

----------------

-------------

Hund im NRW: Glück im Unglück – Tier und Halter wohlauf

Glück im Unglück. Der Hund verletzte sich bei seinem Jagdausflug nicht. Und auch sein Herrchen trug bis auf einen Schock keine größeren Beschwerden davon.

Ein dürfte jedoch klar sein, Enten wird dieser Hund wohl so schnell nicht mehr jagen.

