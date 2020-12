Hund in NRW: Niedlicher Vierbeiner sucht ein neues Zuhause – doch die Sache hat einen Haken

Der vierbeinige Jacko wäre so gerne eine Frauenheld!

Der Hund aus NRW sucht nach einem neuen zu Hause. Leider kommen dafür nicht alle infrage. Die Suche nach einer neuen Familie hat einen Haken.

Hund in NRW: Neues zu Hause gesucht!

Da schmilzt einem wirklich das Herz, wenn man den kleinen Jacko so anschaut und in seine treuen Augen blickt. Doch wenn man sich vorstellt, was der Vierbeiner in seinem Leben als Straßenhund in Rumänien schon so alles erlebt haben muss, wird einem gleich ganz anders zumute.

Jacko sucht dringend ein neues zu Hause. Doch dafür kommen leider nicht alle Menschen infrage. (Symbolbild) Foto: imago images / Addictive Stock

Doch diese Zeit hat der Rüde (7) hinter sich gelassen. Der liebenswürdige Hund sucht jetzt nach einem neuen Zuhause in Deutschland. Doch das ist gar nicht so einfach.

„Er findet Kinder toll, Frauen. Und er findet Zucker und kleine Hunde auch super“, schwärmt die Frau in dem Video, mit dessen Hilfe Jacko ein neues Zuhause finden soll. Doch mit Männern kann der Vierbeiner so gar nicht. „Vor denen hat er Angst.“, fährt sie fort.

Wahrscheinlich hat Jacko in seinem Leben als Straßenhund schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Deshalb möchte er jetzt am liebsten in einen reinen Frauenhaushalt ziehen.

Hoffentlich findet der süße Vierbeiner mit seiner grauen Schnauze schnell ein passendes Zuhause. Vielleicht lernt er mit viel Geduld und Liebe auch wieder Männern zu vertrauen.