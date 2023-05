Hund in NRW erlebt Schreckliches – es verändert ihn für immer

Dieses Hunde-Schicksal aus NRW lässt niemanden kalt: Vierbeiner Flora hat alles verloren – und muss jetzt noch einmal ganz von vorne starten.

Hunde-Dame Flora aus NRW ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Der Vierbeiner wurde vom Schicksal gleich doppelt getroffen – und das, nachdem das Tier acht Jahre ein gutes Leben führte.

Hund in NRW: Besitzerin verstarb früh

In einem Video auf der offiziellen Facebook-Seite der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wurden die Hündin und ihre Geschichte jetzt vorgestellt. Flora hat schon so einiges mitgemacht und hofft jetzt auf neue liebevolle Besitzer.

„Flora hat alles verloren! Acht Jahre führte sie ein gutes Leben, dann traf sie das Schicksal gleich doppelt! 2015 wurde sie als Dreijährige zu einer Frau und ihrer Mutter vermittelt. Die Frau verstarb jung, dann erkrankte die Mutter. Die Hündin verbrachte viel Zeit am Bett ihrer Besitzerin. Als Floras Halterin verstarb, kam sie wieder zurück zu den Fellfreunden e. V. – Ein Herz für alle Felle. Für sie muss das wie ein Déjà-vu sein. Flora ist so eine liebe Seniorin, die sich versucht, anzupassen, alles mitmacht, alles dankbar annimmt“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Hund in NRW ist oft traurig

Doch die ganzen Strapazen sind nicht spurlos an der Hündin vorbei gegangen: Wie es in dem Video heißt, wirke sie oft traurig. Neuen Dingen begegne sie vorsichtig und zurückhaltend – aber sie gibt sich alle Mühe, um Vertrauen aufzubauen! Außerdem liebt Flora Streicheleinheiten.

Und das traurige Schicksal der Hündin löst bei zahlreichen Tierfreunden Emotionen aus. „So eine bezaubernde Hundedame. Alles Liebe, dass Flora ein neues Zuhause findet“, „Die ist ja zuckersüß“ und „Viel Erfolg für eine gute Vermittlung für immer zu liebevollen Menschen mit viel, viel Zeit, Geduld und Zuneigung für eine wunderbare Seniorin… ganz schnell… sie ist wunderschön…“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.