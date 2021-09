Hund in NRW erlebt Martyrium – Tierheim-Mitarbeiter geschockt: „Widerwärtige Menschen“

Treu und mit großen, braunen Augen schaut dieser Hund aus NRW den Betrachter von einem Foto an. Die Schnute ein bisschen nach unten gezogen.

Dazu hat dieser Hund aus NRW auch allen Grund: Denn Hündin Peach sitzt jetzt schon wieder im Tierheim! Und damit nicht genug. Der Hündin ist etwas richtig Schlimmes wiederfahren!

Hund in NRW: Dieser Vierbeiner hat ein schweres Schicksal. (Symbolbild) Foto: abaca | Lafargue Raphael / dpa

Hund in NRW musste verwahrlost im Müll leben

Hündin Peach hat „das Pech am Hinterteil kleben“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück auf seiner Instagram-Seite – aus Sicht der Hündin. Peaches Schicksal berührt. Vor zwei Jahren kam sie das erste Mal ins Tierheim. „Vor zwei Jahren war alles richtig schlimm“, heißt es in dem Instagram-Beitrag. Damals war die Hündin noch ganz jung – und wurde schrecklich ausgenutzt. Denn sie lebte bei „widerwärtigen Menschen“, so das Tierheim.

Tierheim-Mitarbeiter sprechen Klartext nach der Odyssee des Hundes. (Symbolbild) Foto: imago/Future Image

------------

Das Ausmaß ihres Schicksals macht traurig: Denn die Besitzer kümmerten sich nicht um die Hündin, sondern sorgten dafür, dass sie schwanger wurde. Sie wurde Mutter von sieben kleinen Welpen – doch das Leben wurde damit nicht besser. Alle acht Tiere lebten im Müll – erst als das Veterinäramt von dem Fall Wind bekam, griff jemand ein. Peach landete im Tierheim.

Dort kümmerte sie sich vorbildlich um die Kleinen, die alle vermittelt werden konnten und sogar für Peach fand sich ein schönes Zuhause. Doch das Glück war von kurzer Dauer.

---------------------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------------------------

Hund in NRW: Endlich ein Zuhause für Immer?

Denn die Besitzer trennten sich – und schon wieder saß Peach im Tierheim! „Und so bin ich wieder hier – dieses Mal ohne Nachwuchs, aber mit einer dicken Träne im Knopfloch“, ist auf Instagram aus Sicht der Hündin zu lesen.

Jetzt sucht Peach natürlich wieder nach einem neuen Zuhause. Dieses Mal hoffentlich für Immer!

