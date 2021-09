Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund in NRW: Schrecklich, was diesem Husky angetan wurde – Tierheim entsetzt: „Uns blieb nichts anderes übrig“

Immer wieder erreichen uns Geschichten von Fellnasen, denen übel mitgespielt wurde. Auch dieser Hund aus NRW musste eine regelrechte Tortur über sich ergehen lassen.

Erst in einem Tierheim in NRW kümmerte man sich vernünftig um den Hund, der aufgrund seiner nicht artgerechten Haltung und schlechten Pflege nun jedoch eine Behinderung hat.

Hund in NRW: Unfassbar, was diesem Husky angetan wurde

„Mit dem Zweiten sieht man besser. Zumindest schmerzfreier“, leitet das Tierheim Köln-Dellbrück seinen Instagram-Beitrag über die Husky-Dame Kenza ein.

Doch der lockere Ton ändert sich schnell, als die Mitarbeiter vom schlechten Zustand berichten, in dem sich die Hündin bei ihrer Ankunft im Tierheim befand: „Als Kenza zu uns kam, war sie nicht nur so stark übergewichtig, dass ihr das Geschirr ins Fell schnitt, sie hatte auch ein schmerzhaftes Glaukom, das nie tierärztlich behandelt worden war.“

Das hatte für Kenza heftige Konsequenzen, denn das Auge war nicht mehr zu retten: „Unserer Tierärztin blieb nichts übrig, als ihr Auge zu entfernen.“

Wer nun glaubt, die Fellnase sei seither unglücklich, der irrt jedoch. Denn wie es heißt, ist die zehnjährige Hündin trotzdem guter Dinge. „Sie scheint mit ihrer eingeschränkten Sehkraft aber glücklicherweise kein großes Problem zu haben und hat sich inzwischen prima bei uns eingelebt.“

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Hund in NRW: Husky-Hündin Kenza sucht ein schönes neues Zuhause

Kenza habe viel Mist in ihrem Leben erlebt, so die Mitarbeiter des Tierheims zusammenfassend. „Ihr Besitzer war mehrfach inhaftiert, unter anderem musste sie mal zwei lange Jahre in einem französischen Tierheim auf seine Entlassung warten.“

Das Martyrium des Hundes aus NRW hat nun zum Glück ein Ende. Die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück wünschen sich nun liebe Menschen, die sich gut mit Nordischen Hunden auskennen und Kenza bei sich aufnehmen.

Auch wir drücken der Hündin die Daumen!

