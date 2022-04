Hund in NRW macht schwerwiegenden Fehler – jetzt will ihn keiner mehr haben

Köln. Diesen armen Hund in NRW möchte einfach niemand mehr haben…

Weil ein Hund in NRW zugebissen hat, findet er einfach keinen neuen Besitzer. Mit einem Facebook-Post sucht das Tierheim Köln-Dellbrück jetzt nach einem liebevollen Zuhause für den Vierbeiner.

Hund in NRW sucht ein neues Zuhause

„Ein Spanier, dem sein schlechter Ruf vorauseilt. ‚Digger‘ ist schon eine ganze Weile bei uns. Er wurde seinerzeit abgegeben, weil er in einer Übersprungshandlung sein Frauchen gebissen hat. Was da auch immer passiert ist – und warum – können und möchten wir nicht beurteilen, bringt dem Hund aber auch nichts“, schreibt das Tierheim in dem Beitrag.

„Wir möchten nicht zurück, sondern nach vorne schauen, denn es ist höchste Zeit, dass der siebenjährige spanische Hütehund-Mix endlich ein Zuhause findet, in dem er glücklich wird. ‚Digger‘ hat jede Menge Power, die er hier im Zwinger leider überhaupt nicht loswerden kann. Und so steht er oft unter Strom und blafft Besucher oder andere Hunde an“, heißt es weiterhin.

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben neun Millionen als Haustiere

Hund in NRW: Neuer Besitzer braucht viel Erfahrung

Doch das Tierheim ist sich sicher: „Digger“ wird sich bei dem passenden Besitzer von einer ganzen anderen Seite zeigen. „Es braucht eine Menga Hundeerfahrung, Zeit, Geduld – das Zauberwort ist Auslastung, sowohl körperlich als auch geistig.“

Für den Vierbeiner würde sich das Tierheim wünschen, dass er endlich mal an Leute käme, die sich dieser Herausforderung annehmen und ihm eine Chance geben. Das Tierheim ist sich sicher: Es wird sich lohnen!

Da kann man nur hoffen, dass schon bald ein liebevoller Besitzer für den Vierbeiner gefunden werden kann.

Traurige Geschichte aus Recklinghausen: Bei einem Haus-Brand kam ein Hund ums Leben! Mehr dazu hier. (cf)